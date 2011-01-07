به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط مصرف برق ایران 6.8 درصد و پیک مصرف حدود 11 درصد کاهش یافته است، گفت: در این مدت هم متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی- تجاری حدود 6.5 درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری جدید برق و آب و متناسب با یک شیب ملایم انجام شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در قیمت برق هفت دهک اول تغییر چندانی ایجاد نشود و با کمترین میزان صرفه جویی چهار هزار تومان هزینه مصرف برق مشترکان افزایش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شیوه نرخ گذاری قیمت برق به نفع هفت دهک اول است، اظهار داشت: اما دهکهای 8 و 9 و 10 نیاز برای کاهش هزینه برق باید صرفه جویی بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پنج دهک اول 25 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده بودند، اظهار داشت: در حالی که دهک دهم به تنهایی 30 درصد انرژی را مصرف می کرد که پرداخت یارانه به طور مساوی، عدالت نبود.

به گفته بهزاد تا پیش‌ از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارزش گاز مصرفی در کشور 20 هزار میلیارد تومان بود که تنها سه هزار میلیارد تومان آن گرفته می‌شد این در حالی است که اگر مردم 25 درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند سالانه معادل پنج هزار میلیارد تومان صرفه جویی حاصل خواهد شد.

افزایش 7 درصدی راندمان نیروگاه‌ها در برنامه پنجم

معاون وزیر نیرو در خصوص برنامه های دولت برای کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه توزیع برق، توضیح داد: در شرایط فعلی میزان افت شبکه برق به حدود 17 درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه بر اساس مصوبات مجلس در قالب برنامه پنج توسعه باید میزان افت شبکه برق با کاهشی سه درصدی به 14 درصد برسد، تبیین کرد: از سوی دیگر تا افق چشم انداز این افت باید به 9 درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول در ادامه راندکان نیروگاههای برق ایران را حدود 38 درصد عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی متوسط راندمان نیروگاه‌های جهان حدود 36 درصد است.

بهزاد با اعلام اینکه در برنامه پنجم توسعه متوسط راندمان نیروگاهها به 45 درصد افزایش می یابد، بیان کرد: برای دستیابی به این برنامه باید تمامی نیروگاههای گازی یا سیکل باز به سیکل ترکیبی تبدیل شوند.

به گفته معاون وزیر نیرو متوسط راندمان نیروگاههای ایران در افق چشم انداز باید به بیش از 50 درصد افزایش یابد که قطعا دسترسی به این اهداف به یک برنامه ریزی منسجم نیاز دارد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای تولید همزمان سه هزار مگاوات برق و حرارت تا سال 1394 خبر داد و یادآور شد: بر این اساس با ایجاد سه هزار مگاوات نیروگاه‌های دی.جی تا سه سال آینده راندمان این واحدها را به بیش از 70 درصد افزایش می یابد.

تابستان آینده روی نیروگاه‌های برق آبی حساب نمی‌کنیم

این مقام مسئول درباره وضعیت تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی هزمان با فرا رسیدن فصل گرما، گفت: اگر روند بارندگی به شکل موجود پیش برود تابستان سال آینده نمی‌توانیم از نیروگاه‌های آبی حداکثر استفاده را بکنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌های آبی از ظرفیت تولید هشت هزار مگاواتی برق برخوردار بوده که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری مشکلی برای آنها پیش نیاید.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم در بهمن و اسفند ماه امسال میزان بارندگی ها افزایش پیدا کرده و نگران‌ها بر طرف شود.

بهزاد درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت، بیان کرد: هم اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها با همکاری شرکت ملی گاز و پالایش و پخش نفتی در شاط مطلوبی قرار دارد.

به گفته وی، 70 درصد نفت کوره و 80 درصد گازوئیل در نیروگاهها ذخیره سازی شده ضمن آنکه میزان گازرسانی به نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش یافته است.