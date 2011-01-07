دیدار نماینده ولی فقیه در کردستان با آیت ‌الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، شامگاه پنجشنبه با حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از این دیدار و انتصاب جدید حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسینی شاهرودی، به عنوان رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: خوشبختانه با روحیه بسیار خوبی کار را شروع کرده اید و امیدواریم با همین قوت کار خود را ادامه دهید.
این مرجع تقلید بر توسعه و فعالیت حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع در این منطقه تاکید و خواستار اتحاد هر چه بیشتر میان علمای شیعه و سنی شد.
در ادامه این دیدار حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز به ارائه گزارش پراخت.
حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی 14 دی ماه سال جاری طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم ایمان عمیق به اسلام و وفاداری جوانمردانه و فداکارانه به ایران و نظام جمهوری اسلامی و عشق به اهل بیت علیهم السلام را از جمله صفات برجسته یی مردم شریف کردستان در دورانهای گوناگون دانستند.
در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم با توفیق الهی، جنابعالی که بحمدالله به زیور علم و عمل آراسته و از درایت و روحیه ی ابتکار برخوردار می باشید، از عهده کلیه امور شرعی، اجتماعی و سیاسی که مربوط به نمایندگان ولی فقیه است، به خوبی برآیید و نسبت به علمای محترم محلی و بخصوص مدارس علمیه و مراکز دینی و تبلیغی اهل سنت و شیعه کمال رعایت را مبذول دارید و با هدایت فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجتماعی و هماهنگ ساختن نهادهای مسئول در رفع نیازمندیهای مذهبی و مشکلات اساسی و دینی اهالی آن سامان موفق باشید.
