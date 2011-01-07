دیدار نماینده ولی فقیه در کردستان با آیت ‌الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، شامگاه پنجشنبه با حضرت آیت‌ الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد .

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از این دیدار و انتصاب جدید حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسینی شاهرودی، به عنوان رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: خوشبختانه با روحیه بسیار خوبی کار را شروع کرده ‌اید و امیدواریم با همین قوت کار خود را ادامه دهید .

این مرجع تقلید بر توسعه و فعالیت حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع در این منطقه تاکید و خواستار اتحاد هر چه بیشتر میان علمای شیعه و سنی شد .

در ادامه این دیدار حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز به ارائه گزارش پراخت .

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی 14 دی ماه سال جاری طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب شد .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم ایمان عمیق به اسلام و وفاداری جوانمردانه و فداکارانه به ایران و نظام جمهوری اسلامی و عشق به اهل بیت علیهم السلام را از جمله صفات برجسته ‌یی مردم شریف کردستان در دوران‌های گوناگون دانستند .