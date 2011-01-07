به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز جمعه 11 بازی در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن تیم‌های ایرانجوان بوشهر، نساجی مازندران، استقلال اهواز، ماشین سازی تبریز، گل گهر سیرجان، همیاری اراک، کاوه تهران و داماش گیلان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در حساس ترین دیدار گروه "الف" عصر امروز تیم مقاومت شهید سپاسی شیراز، صدرنشین گروه در ورزشگاه اختصاصی گل گهر به مصاف این تیم سیرجانی رفت و با یک گل تن به شکست داد. تک گل تیم گل گهر را رضا مسلم‌زاده در دقیقه 90 به ثمر رساند و زمینه ساز صعود این تیم 17 امتیازی به رده چهارم جدول شد.

امروز همچنین تیم داماش گیلان در ورزشگاه عضدی رشت با تک گل دقیقه 46 افشین چاوشی از سد شهرداری بندرعباس گذشت و با 18 امتیاز به سکوی دوم گروه "الف" صعود کرد.

گروه "الف":

* داماش گیلان یک - شهرداری بندرعباس صفر

* شهرک صنعتی کاوه تهران 2 - اتکا گلستان یک

* گل گهر سیرجان یک - مقاومت سپاسی شیراز صفر

* سازمان همیاری اراک یک - مس رفسنجان صفر

* پیام مشهد صفر - تربیت یزد صفر

* ماشین سازی تبریز یک - شهرداری یاسوج صفر

جدول رده بندی گروه "الف":

1- مقاومت سپاسی شیراز 19 امتیاز

2- داماش گیلان 18 امتیاز

3- تربیت یزد 17 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- گل گهر سیرجان 17 امتیاز - تفاضل گل 3+

12- پیام مشهد 13 امتیاز

13- ماشین سازی تبریز 12 امتیاز

14- اتکا گلستان 9 امتیاز

در گروه "ب" نیز نتایجی رقم خورد که موجب تغییر و تحول در جدول رده بندی این گروه شد. ایرانجوان بوشهر در یکی از حساس‌ترین دیدارهای امروز گروه "ب" در ورزشگاه شهید بهشتی این شهر به مصاف آلومینیوم هرمزگان رفت و موفق شد این تیم را با چهار گل از پیش رو بردارد. برای تیم ایرانجوان در این بازی خانگی رضا نظرزاده (33)، فونیکه سی (69)، مهدی سیفی (75) و اکبر بختیاری (88) گلزنی کردند. با این پیروزی پرگل شاگردان اصغر شرفی 21 امتیازی شده و به صدر جدول گروه "ب" مسابقات لیگ دسته اول صعود کرد.

در دیگر دیدار پرگل امروز گروه "ب" تیم نساجی قائمشهر موفق شد با سه گل بر تیم سپیدرود رشت فائق آید و با 20 امتیاز به سکوی سوم گروه صعود کند. برای تیم نساجی در این بازی خانگی علی قربانی (34) و رضوان گران (70 و 90) گل زدند.

گروه "ب":

* داماش درود صفر - ابومسلم مشهد صفر

* برق شیراز صفر - مس سرچشمه کرمان صفر

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - استقلال اهواز یک

* نساجی مازندران 3 - سپیدرود رشت صفر

* ایرانجوان بوشهر 4 - آلومینیوم هرمزگان صفر

جدول رده بندی گروه "ب":

1- ایرانجوان بوشهر 21 امتیاز - تفاضل گل 9+

2- مس سرچشمه 21 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- نساجی قائمشهر 20 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- استقلال اهواز 20 امتیاز - تفاضل گل 3+

12- پیام مخابرات فارس 11 امتیاز - تفاضل گل 2-

13- برق شیراز 11 امتیاز - تفاضل گل 4-

14- سپیدرود رشت 6 امتیاز

دیروز در همین چارچوب دو بازی از گروه "ب" برگزار شد که طی آن تیم گسترش فولاد تبریز با تک گل دقیقه 78 مصطفی چترآبگون از سد پیام مخابرات فارس گذشت و جدال تیم‌های صنعت ساری و فولاد یزد نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه "الف" طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه - 19/10/1389

* نفت مسجد سلیمان – فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت