کتاب خاطرات برادر امام خمینی (ره) به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب دربرگیرنده خاطرات آیتاللّه پسندیده برادر امامخمینى (ره) پیرامون حوادث و رخدادهاى گوناگون در طول یک قرنگذشته است که پس از انجام مصاحبه با وی و ویراستارى مختصر بهچاپ رسیده است.
کتاب حاضر در دو بخش "خاندان امام خمینى" و "گوشههایى از تاریخ معاصر عراق" تدوین شده است.
تاریخچه خاندان امام و شرح آنها، فعالیتها و اقدامات پدر ایشان علیه خوانین و دولت، تاریخ و نحوه شهادت پدر و سرگذشت قاتلان وى، کودکى و تحصیلات امام، ازدواج امام و فرزندان ایشان، چگونگى انتخاب نام خانوادگى امام و برادرانشان، اوضاع و احوالخمین در زمان کودکى امام، نحوه برگزارى انتخابات مجلس شوراىملى از جمله مواردى است که محتواى خاطرات را دربرمىگیرد.از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب ، میتوان به این موارد اشاره کرد:ماجراى کشف حجاب و متحدالشکل شدن لباس مردان، ممنوعیت روضهخوانى و عزادارى از سوى رضا شاه، برخورد مدرسبا رضاشاه، دوران مصدق و کودتاى 28 مرداد، دستگیرى امام وعزیمت علما به تهران براى حمایت از ایشان، تبعید امام به ترکیه، ترفند آمریکایىها در جلب نظر امام براى حل قضیه گروگانگیرى پرسنل سفارت آمریکا در تهران ...
این کتاب توسط دفتر ادبیات انقلاب اسلامى تدوین و برای اولین بار در سال 1374 منتشر شد و تا سال 1381 به چاپ سوم رسید.
چاپ پنجم کتاب "خاطرات آیت الله پسندیده" نوشته محمدجواد مرادی نیا تولید دفتر ادبیات انقلاب اسلامی است که در 181 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.
