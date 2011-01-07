  1. هنر
کتاب خاطرات برادر امام خمینی (ره) به چاپ پنجم رسید

کتاب "خاطرات آیت الله پسندیده" نوشته محمدجواد مرادی‌نیا برای پنجمین بار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب دربرگیرنده خاطرات آیت‏اللّه پسندیده برادر امام‏خمینى (ره) پیرامون حوادث و رخدادهاى گوناگون در طول یک قرن‏گذشته است که پس از انجام مصاحبه با وی و ویراستارى ‏مختصر به‏چاپ رسیده است.

کتاب حاضر در دو بخش "خاندان امام خمینى" و "گوشه‌هایى از تاریخ معاصر عراق" تدوین شده است.
 
تاریخچه خاندان امام و شرح آنها، فعالیتها و اقدامات پدر ایشان‏ علیه خوانین و دولت، تاریخ و نحوه شهادت پدر و سرگذشت قاتلان ‏وى، کودکى و تحصیلات امام، ازدواج امام و فرزندان ایشان، چگونگى انتخاب نام خانوادگى امام و برادرانشان، اوضاع و احوال‏خمین در زمان کودکى امام، نحوه برگزارى انتخابات مجلس شوراى‏ملى از جمله مواردى است که ‏محتواى خاطرات را دربرمى‏گیرد.
 
از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب ، می‌توان به این موارد اشاره کرد:ماجراى کشف حجاب و متحدالشکل شدن لباس مردان، ممنوعیت روضه‏خوانى و عزادارى از سوى رضا شاه، برخورد مدرس‏با رضاشاه، دوران مصدق و کودتاى 28 مرداد، دستگیرى امام وعزیمت علما به تهران براى حمایت از ایشان، تبعید امام به ترکیه، ترفند آمریکایى‏ها در جلب نظر امام براى حل قضیه گروگانگیرى‏ پرسنل سفارت آمریکا در تهران ...
 
این کتاب توسط دفتر ادبیات انقلاب اسلامى تدوین و برای اولین بار در سال 1374 منتشر شد و تا سال 1381 به چاپ سوم رسید.
 
چاپ پنجم کتاب "خاطرات آیت الله پسندیده" نوشته محمدجواد مرادی نیا تولید دفتر ادبیات انقلاب اسلامی است که در 181 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.
