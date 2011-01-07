کتاب خاطرات برادر امام خمینی (ره) به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب دربرگیرنده خاطرات آیت‏اللّه پسندیده برادر امام‏خمینى (ره) پیرامون حوادث و رخدادهاى گوناگون در طول یک قرن‏گذشته است که پس از انجام مصاحبه با وی و ویراستارى ‏مختصر به‏چاپ رسیده است.

کتاب حاضر در دو بخش "خاندان امام خمینى" و "گوشه‌هایى از تاریخ معاصر عراق" تدوین شده است.

تاریخچه خاندان امام و شرح آنها، فعالیتها و اقدامات پدر ایشان‏ علیه خوانین و دولت، تاریخ و نحوه شهادت پدر و سرگذشت قاتلان ‏وى، کودکى و تحصیلات امام، ازدواج امام و فرزندان ایشان، چگونگى انتخاب نام خانوادگى امام و برادرانشان، اوضاع و احوال‏خمین در زمان کودکى امام، نحوه برگزارى انتخابات مجلس شوراى‏ملى از جمله مواردى است که ‏محتواى خاطرات را دربرمى‏گیرد.از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب ، می‌توان به این موارد اشاره کرد:ماجراى کشف حجاب و متحدالشکل شدن لباس مردان، ممنوعیت روضه‏خوانى و عزادارى از سوى رضا شاه، برخورد مدرس‏با رضاشاه، دوران مصدق و کودتاى 28 مرداد، دستگیرى امام وعزیمت علما به تهران براى حمایت از ایشان، تبعید امام به ترکیه، ترفند آمریکایى‏ها در جلب نظر امام براى حل قضیه گروگانگیرى‏ پرسنل سفارت آمریکا در تهران ...