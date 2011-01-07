۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

گزارشی از بادگیرهای ایرانی/

بادگیرها؛عمارتی دو هزار ساله که هنوز مقاومت می کنند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : بادگیرها در مناطق مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمارتهایی با قدمتی 2 هزار ساله هستند که هنوز مقاوم و پایدارند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه نیوزیلند هرالد، گزارشگر این روزنامه در گزارشی از بادگیرهای ایران به عنوان یک ابداع و اختراع ایرانیان یاد می کند که پس از گذران هزاران سال توانسته است با همان صلابت و کارایی به کار گرفته شوند.

جیل ورال در گزارش خود با توصیف مشخصات فنی بادگیرها و روشهای طبیعی به کار گرفته در آن برای تهویه هوای مطبوع و خنک کنندگی آب می گوید: برخلاف نظر اعراب منطقه خلیج فارس ایرانیان اعتقاد راسخ دارند که بادگیرهای احداث شده در کشورهای عربی مانند دبی ریشه ای ایرانی دارد.

وی در سفر خود به یزد با یک جوان ایرانی به نام رضا که معتقد است احداث بادگیرها توسط اجداد او برای نخستین بار ابداع شده آشنا می شود و جویای نظرات او در خصوص بادگیرها می شود.

رضا معتقد است با وجود اینکه بادگیرها هیچ انرژی استفاده نمی کنند و بدون سر و صدا هوای خنک طبیعی ایجاد می کنند عدم استفاده از این فناوری پارسی در خانه های جدید مایه شرمساری است.

وی در عین حال تاکید می کند که هنوز بسیاری از بادگیرها در محله های قدیمی شهر تاریخی یزد مورد استفاده قرار می گیرند.

گزارشگر روزنامه نیوزیلند هرالد به قناتهای ایران با قدمتی دو هزار ساله اشاره می کند و می گوید: قناتها برای نخستین بار در فلات ایران مورد استفاده قرار گرفته و هنوز بسیاری از آنها امروز نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

ورال گسترش و توسعه فناوری ایجاد قنات را با گسترش دین اسلام همزمان می داند و  معتقد است این فناوری در آن زمان تا چین، شمال آفریقا و حتی اسپانیا توسعه پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است که قرار است یونسکو قنات را به عنوان یک سیستم آبیاری بادوام و سازگار با محیط زیست ترویج کند.

نویسنده این گزارش در پایان گزارش خود آورده است: ممکن است که از بادگیرها به عنوان یک فناوری جایگزین استفاده شود اما من ترجیح می دهم در یک روز گرم تابستان به جای گوش دادن به صدای همهمه خشک سیستمهای خنک کننده، در یک عمارت کلاه فرنگی دراز بکشم و باران نورهای رنگارنگ، نوای موسیقایی فواره و نسیم خنک باد را تجربه کنم. 

