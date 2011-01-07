هفتمین المپیاد ورزشی سراسری کارکنان وزارت نفت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین المپیاد ورزشی سراسری کارکنان مرد وزارت نفت با حضور بیش از 700 ورزشکار برتر از صبح امروز جمعه با پیام میرکاظمی وزیر نفت و همزمان با سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی اسوه جوانمردی در ورزش کشورمان در مجتمع نفت شهرستان محمود آباد آغاز شد.

در بخشی از پیام وزیر نفت که با تاکید بر توسعه ورزش همگانی آغاز شده ، آمده است: " وزارت نفت به عنوان یکی از پیشگامان خدمت رسانی به فعالیت های ورزشی به منظور حفظ، ارتقاء سلامتی و تندرستی جامعه تلاشگران این صنعت اهتمام ورزیده و در این مسیر با تشکیل شورای عالی ورزش بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده و سیاستگذار و همچنین اداره کل ورزش این وزارتخانه بعنوان متولی اصلی و ناظر بر عملکرد فعالیت های ورزشی در وزارت نفت ماموریت دارد تا به نحوی شایسته و در خور شان همکاران اقدام به فراهم نمودن تسهیلات لازم برای رشد توسعه و گسترش این امر مهم همت گمارند."



همچنین در آغاز این رقابتها سیدعلیرضا میرمحمد صادقی معاون وزیر در توسعه منابع انسانی در پیام خود خطاب به ورزشکاران آورده است: " در مبانی ورزش پهلوان پروری بر تفکر قهرمان سازی مقدم بوده و با همین اندیشه متعالی است که ملت شریف و بویژه دلاورمردان عرصه تولید در صنعت نفت با ولایت مداری و نثار جان خود از کیان اسلام و ایران تاکنون پاسداری نموده اند. "



غلامرضا شاه‌کرمی مدیرکل دفتر ورزش وزارت نفت هم در ابتدای این رقابت‌ها اهداف و ماموریت های این اداره کل را تشریح کرد و گفت: هدف و سیاست و ماموریت اصلی اداره کل ورزش وزارت نفت مشارکت کلیه کارکنان و خانواده آنان در پرداختن به ورزش همگانی و تفریحات سالم و لذت بردن از تامین بهداشت و سلامتی خود و یادگیری مهارتهای ورزشی است.



در این رقابتها که به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشورمان برگزار می شود ورزشکاران در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج، تنیس روی میز، تنیس خاکی، شنا، کشتی آزاد وفرنگی و دوومیدانی در سالن های مجتمع نفت محمود آباد، سالن دانشکده نفت این شهرستان، پیست دوومیدانی استادیوم شهید متقی پور شهرساری و زمین تنیس و استخر دانشگاه تهران- شمال به رقابت می پردازند.

