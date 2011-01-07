پیشنهاد تجهیز دانشگاههای پزشکی به کتابخانه های تخصصی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم قربانی درباره مصوبات جلسه کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام بهداشت و سلامت کشورگفت: تشکیل سه کارگروه آموزش، پژوهش و تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآن برای پیگیری طرح ها از مصوبات این جلسه است.

مسئول مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام تبادل نظر درباره برنامه های پیشنهادی با حضور اعضای کمیسیون در این جلسه افزود: پس از این رایزنی نزدیک به 20 برنامه در حوزه آموزشی و 25 برنامه در حوزه پژوهشی در نظام بهداشت و سلامت کشور با محور آموزه های وحی توسط اعضا پیشنهاد و اولویت بندی شد.

قربانی تشکیل کمیته راهبری «قرآن پژوهی و طب» براساس مصوبه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی را از دیگر توافقات اعضا دراین جلسه عنوان کرد و گفت: برگزاری کنگره های سالانه با تجمیع کارشناسی های انجام شده در این دانشگاه ها نیز در این جلسه به تصویب رسید تا پس از برگزاری کنگره های دانشگاهی نتایج در قالب همایشی بین المللی ارائه شود.

مسئول مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از تشکیل شبکه تحقیقاتی قرآن پژوهی خبرداد و عنوان کرد: این شبکه بانک جامع قرآن پژوهی را شامل می شود، از سوی دیگر مجموع برگزیدگان کنگره های سالانه در همایشی بین المللی با نام "قرآن وسلامت" برگزار شود و علاوه بر داخل کشور عرصه های بین المللی نیز از دستاوردهای طب با اتکا به قرآن مطلع شوند.

وی با اعلام برگزاری نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت در نیمه دوم سال 90 افزود: نخستین دوره این همایش مهرماه سال 90 یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تجمیع کنگره های دانشگاهی برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که اعلام ظرفیت آموزشی و پژوهشی اعضای کمیسیون از دیگر موارد بحث شده این جلسه بود، اعلام کرد: ارسال بسته های آموزشی قرآنی به استادان، کارکنان و دانشجویان، احصای ظرفیت ها و توانمندی های موجود، تربیت نیروی انسانی متخصص در مباحث میان رشته ای قرآن، برگزاری همایش های قرآنی، تدوین طرح حمایت دانشجویان و کارکنان فعال و ارتباط موثر با رادیو و سیمای قرآن از مهمترین طرح های پیشنهادی اعضای این کمیسیون در عرصه آموزشی است.

مسئول مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت درباره دیگر پیشنهادات اعضای کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام بهداشت و سلامت کشور در حوزه آموزشی اعلام کرد: تجهیز دانشگاه های علوم پزشکی به کتابخانه های تخصصی قرآن، رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس آموزش های قرآنی، وارد کردن مباحث پزشکی در فضای میان رشته ای، برگزاری جلسات منظم "مجمع فکری"با موضوع آموزش های قرآنی و استفاده از مباحث آموزشی مصحف شریف در مسابقات علمی و فرهنگی پیشنهادات مطرح شده اعضای این کمیسیون است.