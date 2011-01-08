نشریه پیام شهر قزوین مجوز انتشار عمومی گرفت

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: یکی از مهمترین ضرورت های شهرداری های کشور به ویژه در کلان شهرها و مراکز استان ها توجه به اطلاع رسانی با هدف فرهنگ سازی است، چراکه شهرداری ها که پیش از این مراکزی تنها خدماتی به شمار می رفتند و توجه آنها بیشتر به ارائه خدمات عمرانی و زیر بنایی در شهر معطوف بود امروز نهادهایی اجتماعی قلمداد می شوند که دامنه فعالیت آنها همه عرصه های زندگی شهروندان از بدو تولد تا پایان حیات آنان را پوشش می دهد.

شهردار قزوین تصریح کرد: در چنین شرایطی است که شهروند در رویکرد شهرداری جایگزین شهر شده و شرایطی را ایجاد کرده که بدون تعامل دو سویه شهرداری و شهروندان کارها پیشرفت نمی کند.

وی تاکید کرد: این مشارکت تنها به امور مالی و تامین منابع مورد نیاز شهرداری محدود نمی شود و حوزه های سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و حتی اجرایی را در بر می گیرد که دستیابی به آن به عنوان یکی از ملزومات توسعه یافتگی شهرها مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است و شاید یکی از شیوه های پرداختن به این احساس نیاز، انتشار نشریه ای تخصصی در حوزه مدیریت شهری به عنوان ابزارمدرن تعامل شهرداری با شهروندان باشد.

نصرتی گفت: اقدامی که در قالب هفته نامه پیام شهر از سال 85 با آزمون و خطاهای بسیار در دستور کار شهرداری قزوین قرار گرفت پس از طی فراز و نشیب های یک دوره فعالیت حدود پنج ساله در نهایت به تنها نشریه تخصصی مدیریت شهری قزوین تبدیل شد که حرکت ارزشمندی است.

شهردار قزوین اظهار داشت: این رسانه با هدف مهندسی مشارکت عمومی، فرهنگ سازی و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و با صرف هزینه ای قابل توجه منتشر می شود و با گستره توزیع بالا و رایگان به دست شهروندان می رسد تا به اصل اساسی نزدیکی مردم و مدیران به عنوان یکی از شاخصه های فرآیند توسعه جامه عمل بپوشاند.

این مسئول اضافه کرد: پیام شهر در همین راستا و طی مدت سه سال اخیر افزون بر چهار هزار و 647 مطلب با محور آموزش حقوق و تکالیف شهروندی، چهار هزار و 30 خبر، 614 گزارش، 350 مصاحبه، 321 مقاله و یادداشت، 45 ویژه نامه تخصصی، 265 مطلب شهری با طرح پرسش های مربوط به حوزه مدیریت شهری در قالب 159 نشریه و بیش از 750 هزار نسخه در اختیار مخاطبان قرار داده است.

وی با بیان این مطلب که شهرداری قزوین با توجه به چشم انداز ترسیم شده برای تعالی شهر و تامین رفاه شهروندان به دریافت مجوز هفته نامه بسنده نکرده و با توجه به توانمندی های بالقوه موجود در مجموعه خود در صدد دریافت مجوز روزانه پیام شهر(روزنامه) است و امیدواریم اولین شماره عمومی این رسانه با آغاز سال نو و در اولین فرصت انتشار سال 90 از طریق پیشخوان روزنامه فروشی های سطح شهر به دست آنها برسد.

نصرتی از تلاش و مساعدت همراهان همیشگی پیام شهر، مدیران و مسئولانی که دغدغه اعتلای فرهنگی واجتماعی شهر قزوین را داشته و برای گرفتن مجوز توزیع عمومی پیام شهرهمگام شهرداری بوده اند به ویژه حجت الاسلام ابوترابی، نائب رئیس و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و شهروندان که دلیل اصلی سرمایه گذاری شهرداری در حوزه رسانه قلمداد می شوند قدردانی کرد.