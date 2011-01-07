صدیقه قنادی مدیرعامل خبرگزاری زنان و خانواده که چندی پیش در واکنش به شایعات مطرح شده مبنی بر توقف فعالیت این خبرگزاری، این اخبار را در گفتگویی با خبرنگار مهر تکذیب کرده بود در گفتگوی اخیرش با مهر درباره دلایل در دسترس نبودن سایت خبرگزاری زنان از چندی پیش تاکنون توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه جابجایی در محل خبرگزاری انجام گرفته است، بیان کرد: در حال حاضر سایت خبرگزاری به دلیل مشکل فنی در دسترس نیست ولی در هفته آینده این مشکل مرتفع خواهد شد.

قنادی افزود: سایت با همان آدرس پیشین www.iwna.ir به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دست‌اندرکاران و تحریریه نیز در همه این روزها مشغول به فعالیت و تولید محتوا بوده‌اند.