سپرده های بخش غیردولتی در قزوین 30 درصد افزایش یافت

منوچهر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح خلاصه ای از شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در فصل تابستان اظهار داشت: شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه های فصل تابستان نسبت به ماه های قبل به ترتیب شش، سه و 9 دهم درصد، افزایش داشته است و این شاخص نسبت به ماه های فصل مشابه سال گذشته افزایشی معادل 7.2، 7.9 و 9.6 دهم درصد را نشان می دهد.

وی افزود: شاخص قیمت کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در ماه های فصل تابستان نسبت به ماههای قبل به ترتیب 1.3، چهار دهم و 2.1 درصد افزایش داشته است و این تغییرات نسبت به ماه های تابستان سال گذشته 8.9، 9.6 و 11.1 دهم درصد افزایش داشته است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری تصریح کرد: میزان حق بیمه دریافتی بیمه های استان 146 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده که نسبت به فصل گذشته 56.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.2 درصد افزایش داشته است و در این فاصله زمانی تعداد ازدواج ثبت شده 4.8 درصد و تعداد طلاق 1.3 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: تعداد تلفات انسانی در تصادفات برون شهری نسبت به فصل گذشته 19.3 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 34.7 درصد کاهش داشته است.

حیاتی اضافه کرد: میزان تولید ناخالص برق در تابستان سالجاری سه هزار و328 میلیون کیلووات بوده که نسبت به فصل گذشته 11.3 درصد افزایش و نسبت به تابستان گذشته 11.5 درصد کاهش داشته و کل مصرف نیروی برق در تابستان امسال نسبت به فصل گذشته 34.8 درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته 13.9 درصد کاهش داشته است.

این مسئول یادآور شد: تعداد معتادان خدمت گیرنده از سازمان بهزیستی استان و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان نسبت به فصل گذشته به ترتیب 28.5 و 5.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 122.8 و 17.3 درصد افزایش داشته است.

حیاتی خاطرنشان کرد: در فصل تابستان سال 1389 میزان مصرف بنزین نسبت به فصل قبل 9.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.3 درصد کاهش داشته است.

به گفته حیاتی در فصل تابستان تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی اداره کل تأمین اجتماعی 540 هزار نفر بوده که نسبت به فصل گذشته 11.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته پنچ درصد افزایش داشته است.

حیاتی همچنین گفت: تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی 12 هزار و 716 نفر است که این تعداد نسبت به بهار امسال سه دهم درصد و نسبت به تابستان گذشته 10.4 درصد افزایش را نشان می دهد.