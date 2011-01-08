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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

سپرده های بخش غیردولتی در قزوین 30 درصد افزایش یافت

سپرده های بخش غیردولتی در قزوین 30 درصد افزایش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری قزوین گفت: میزان سپرده های بخش غیردولتی در بانکهای استان در تابستان امسال تا 30 درصد افزایش یافت.

منوچهر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح خلاصه ای از شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در فصل تابستان اظهار داشت:  شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه های فصل تابستان نسبت به ماه های قبل به ترتیب شش، سه و 9 دهم درصد، افزایش داشته است و این شاخص نسبت به ماه های فصل مشابه سال گذشته افزایشی معادل  7.2، 7.9 و 9.6 دهم درصد را نشان می دهد.
 
وی افزود:  شاخص قیمت کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در ماه های فصل تابستان نسبت به ماههای قبل به ترتیب 1.3، چهار دهم و 2.1 درصد افزایش داشته است و این  تغییرات نسبت به ماه های تابستان سال گذشته  8.9، 9.6 و 11.1 دهم درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری تصریح کرد: میزان حق بیمه دریافتی بیمه های استان 146 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده که نسبت به فصل گذشته 56.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.2 درصد افزایش داشته است و در این فاصله زمانی تعداد ازدواج ثبت شده  4.8  درصد و تعداد طلاق 1.3 درصد کاهش را نشان می دهد.
 
وی گفت: تعداد تلفات انسانی در تصادفات برون شهری نسبت به فصل گذشته 19.3 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 34.7 درصد کاهش داشته است.
 
حیاتی اضافه کرد: میزان تولید ناخالص برق در تابستان سالجاری سه هزار و328 میلیون کیلووات بوده که نسبت به فصل گذشته  11.3 درصد افزایش و نسبت به تابستان گذشته 11.5 درصد کاهش داشته و کل مصرف نیروی برق در تابستان امسال نسبت به فصل گذشته 34.8 درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته  13.9 درصد کاهش داشته است.
 
این مسئول یادآور شد: تعداد معتادان خدمت گیرنده از سازمان بهزیستی استان و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان نسبت به فصل گذشته به ترتیب 28.5 و 5.6  درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 122.8 و 17.3 درصد افزایش داشته است.
 
حیاتی خاطرنشان کرد: در فصل تابستان سال 1389 میزان مصرف بنزین نسبت به فصل قبل 9.2 درصد افزایش و نسبت به  فصل مشابه سال قبل 6.3 درصد کاهش داشته است.
 
به گفته حیاتی در فصل تابستان  تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی اداره کل تأمین اجتماعی 540 هزار نفر بوده که نسبت به فصل گذشته  11.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته پنچ  درصد افزایش داشته است.
 
حیاتی همچنین گفت: تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی 12 هزار و 716 نفر است که این تعداد نسبت به بهار امسال سه دهم درصد و نسبت به تابستان گذشته 10.4 درصد افزایش را نشان می دهد.
کد مطلب 1226595

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