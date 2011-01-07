۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

20 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان از ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی صبح جمعه در جریان برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی و اجتماعی که با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی و تعامل سایر ادارات و سازمان های دولتی استان تعهد کردستان برای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی تا پایان سال جاری، ای مهم در 9 ماه اول امسال محقق شد.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های دولت سهمیه استان کردستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 20 هزار مورد بود که با گذشت تنها 9 ماه و به دلیل هماهنگی و همکاری تمامی مدیران ادارات به ویژه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان این رقم محقق شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان بیان داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و با توجه به راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده در استان کردستان طی 9 ماه گذشته، بیش از 25 درصد شغل ها مربوط به بانوان و بقیه مربوط به آقایان بوده است.

اسدی افزود: از مجموع 20 هزار فرصت شغلی ایجاد شده طی 9 ماه اخیر در استان کردستان، پنج هزار و 600 مورد مربوط به خانمها بوده و حدود 14 هزار و 400 مورد از آن نیز مربوط به آقایان است که این وضعیت نشان از توجه به توسعه اشتغال در بخش بانوان در استان است.

وی گفت: در راستای افزایش آمار اشتغال ایجاد شده در استان کردستان طی سال جاری برنامه ریزی های مناسبی در حال انجام است و انتظار می رود که این آمار تا پایان سال جاری به 25 هزار نفر افزایش یابد و برای سال بعد نیز برنامه ما در استان ایجاد 30 هزار فرصت شغلی است.

در ادامه این جلسه دکتر بایزید مردوخی از اساتید دانشگاه و صاحب نظر مسائل اقتصادی که مدیر علمی مشاور تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان است، در خصوص برنامه های استان در راستای تدوین این سند و همچنین لزوم همکاری و تعامل ادارات سخنرانی کرد.

