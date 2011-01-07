20 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی صبح جمعه در جریان برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی و اجتماعی که با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی و تعامل سایر ادارات و سازمان های دولتی استان تعهد کردستان برای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی تا پایان سال جاری، ای مهم در 9 ماه اول امسال محقق شد.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های دولت سهمیه استان کردستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 20 هزار مورد بود که با گذشت تنها 9 ماه و به دلیل هماهنگی و همکاری تمامی مدیران ادارات به ویژه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان این رقم محقق شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان بیان داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و با توجه به راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده در استان کردستان طی 9 ماه گذشته، بیش از 25 درصد شغل ها مربوط به بانوان و بقیه مربوط به آقایان بوده است.

اسدی افزود: از مجموع 20 هزار فرصت شغلی ایجاد شده طی 9 ماه اخیر در استان کردستان، پنج هزار و 600 مورد مربوط به خانمها بوده و حدود 14 هزار و 400 مورد از آن نیز مربوط به آقایان است که این وضعیت نشان از توجه به توسعه اشتغال در بخش بانوان در استان است.

وی گفت: در راستای افزایش آمار اشتغال ایجاد شده در استان کردستان طی سال جاری برنامه ریزی های مناسبی در حال انجام است و انتظار می رود که این آمار تا پایان سال جاری به 25 هزار نفر افزایش یابد و برای سال بعد نیز برنامه ما در استان ایجاد 30 هزار فرصت شغلی است.

در ادامه این جلسه دکتر بایزید مردوخی از اساتید دانشگاه و صاحب نظر مسائل اقتصادی که مدیر علمی مشاور تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان است، در خصوص برنامه های استان در راستای تدوین این سند و همچنین لزوم همکاری و تعامل ادارات سخنرانی کرد.