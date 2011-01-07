افتتاح نخستین مرکز گذری کاهش آسیب در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر کل سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: این مرکز با هدف ارایه خدمات به معتادان پر خطر تزریقی برای بازگشت به اجتماع و زندگی سالم افتتاح شد.

وی افزود: افتتاح این مرکزمی تواند نقش بسیار موثری در درمان معتادان داشته باشد.

محمد رضا صادقی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این مرگز گفت: انتظار می رود این مرکز با استفاده از شیوه های نوین قدم های مثبتی برای درمان معتادان بردارد.

وی با اشاره به نقش مشاوره در ارائه خدمات به معتادان گفت: مشاوره و ایجاد انگیزه از هر داروی در درمان اعتیاد نقش موثری دارد و مراکز درمانی باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

صادقی از مراکز درمانی خواست: در درمان معتادان بیش از هرچیز به بحث ایجاد نیاز توجه ویژه ای داشته باشند تا آنها با احساس نیاز خودشان به سمت درمان حرکت کنند.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان نیز در این آیین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اعتیاد در استان گفت: کاهش آسیب به سیاست ها و فعالیت هایی که به منظور کاهش عوارض بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد و رفتار های پرخطر طراحی و اجرا می گردد اطلاق می گردد.

عین الله شعبانی گفت: گروه هدف این مرکز مصرف کنندگانی هستند که در سطح شهر به صورت بی خانمان زندگی می کنند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این مراکز تغییر رفتار معتادان خواهد بود و این مراکز به عنوان یکی از قطب های درمانی به معتادان کارتون خواب و بی خانمان به ویژه گروه پر خطر تزریقی خدمات ارئه خواهد کرد.

عین الله شعبانی آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره با افراد دارای رفتار پرخطر در مورد ایدز، هپاتیت، تزریق سالم، توزیع وجمع آوری سرنگ و سوزن، آموزش جهت پیشگیری از رفتار های پرخطر، برگزاری جاسات گروه های همتا، شناسایی محل های آلوده، شناسایی معتادان با رفتار پرخطر و ... را از جمله وظایف این مرکز عنوان کرد.