حوادث آتش سوزی در پائیز سال جاری در قزوین افزایش یافت

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: پائیز امسال آتش نشانان این سازمان در 819 فقره عملیات حضور داشتند که 348 مورد آن مربوط به اطفای حریق و 161 مورد مربوط به حوادث دیگر بوده که آتش سوزی با 157 مورد در آذرماه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: این در حالی است که پائیز سال گذشته 302 مورد عملیات صورت گرفت که 153مورد آن مربوط به اطفای حریق و 149 نیز شامل سایر حوادث بوده است.

وی افزود: در آذر ماه سال جاری 89 مورد عملیات اطفای حریق مربوط به خرمن، علوفه، باغات، دامپروری و طیور انجام شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها یک مورد بوده است.

شفیعی همچنین با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در منازل مسکونی گفت: با توجه به رعایت مسائل ایمنی از سوی شهروندان و عدم افزایش تعداد حوادث و حریق در منازل مسکونی نسبت به سال گذشته، در سال جاری متاسفانه زن و شوهر جوانی در شهرک مینودر بر اثر استنشاق گاز CO2 جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پایان با اشاره به آغاز فصل زمستان و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی اظهار داشت: همه ساله با شروع فصل سرما و بهره برداری از وسایل حرارت زا شاهد آتش سوزی ها و حوادث ناشی از این گونه وسایل هستیم.

وی علت عمده این حوادث را نقص فنی و نیز استفاده نادرست از وسایل گرمازا عنوان کرد و یادآورشد: یکی از مواردی که نقش مهمی در خوب سوختن و همچنین ایمنی وسایل حرارتی ایفا می کند، دودکش است که باید قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا از سالم بودن دودکش آن اطمینان حاصل کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: انتهای دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح بام و دیوارهای جانبی فاصله داشته و دارای کلاهک به شکل H باشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین استفاده از دودکش های آکاردئونی آلومینیومی را غیرمجاز دانست و گفت: بهترین آزمایش جهت اطمینان از عملکرد صحیح وسایل حرارتی داغ بودن بدنه دودکش آنهاست.