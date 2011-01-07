آموزش نانوایان در گلستان اجباری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گرگان افزود: یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها، ارتقای سطح کیفیت خدمات دولت به مردم است و یکی از خدمات، نان است.

وی اظهار داشت: کیفیت هر کالایی سه عامل دارد که برای آن کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولیدی و عوامل انسانی نقش مهم و اسای دارد و در قانون هدفمندی یارانه ها، این سه عامل کنار هم قرار می گیرند.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: در این قانون دولت موظف شد، نرخ نان را اصلاح کند و عرصه رقابت برای نانوایی ها و تولید کننده آرد ایجاد کند و در این روزها شاهد ارتقای کیفیت نان بودیم.

میرآفتاب بیان داشت: خبازان آرد را کیلویی 300 تومان می خرند و درحال حاضر نان بزرگتر و زیباتر شده است و پیش از این اگر مردم نان را نمی خریدند، برای دامداری مصرف می شد.



وی یادآورشد: اکنون بیشتر نانوایان به دنبال مشتری مداری هستند و درصدند تا کیفیت را بالا برند و مردم جایی پول می دهند که کالای مرغوب بگیرند.

وی عنوان کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، کیفیت نان در استان اندکی افزایش یافت.