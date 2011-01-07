۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

آموزش نانوایان در گلستان اجباری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: برای ارتقای سطح کیفیت نان، آموزش خبازان اجباری می شود و در مدت شش ماهه باید گواهینامه آموزشی دریافت تا بتوانند فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گرگان افزود: یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها، ارتقای سطح کیفیت خدمات دولت به مردم است و یکی از خدمات، نان است.

وی اظهار داشت: کیفیت هر کالایی سه عامل دارد که برای آن کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی تولیدی و عوامل انسانی نقش مهم و اسای دارد و در قانون هدفمندی یارانه ها، این سه عامل کنار هم قرار می گیرند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: در این قانون دولت موظف شد، نرخ نان را اصلاح کند و عرصه رقابت برای نانوایی ها و تولید کننده آرد ایجاد کند و در این روزها شاهد ارتقای کیفیت نان بودیم.
 
میرآفتاب بیان داشت: خبازان آرد را کیلویی 300 تومان می خرند و درحال حاضر نان بزرگتر و زیباتر شده است و پیش از این اگر مردم نان را نمی خریدند، برای دامداری مصرف می شد.
 
وی یادآورشد: اکنون بیشتر نانوایان به دنبال مشتری مداری هستند و درصدند تا کیفیت را بالا برند و مردم جایی پول می دهند که کالای مرغوب بگیرند.
 
وی عنوان کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، کیفیت نان در استان اندکی افزایش یافت.
