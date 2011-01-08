نخستین نشریه تخصصی صنعت ساختمان در قزوین مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین ماهنامه تخصصی قاب به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ساعد معارفی مجوز انتشار گرفت.



کسب رتبه ممتاز در مسکن مهر در استان قزوین و نیز کسب رتبه برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و ارتقای درجه شهرداری قزوین بیانگر رشد و توسعه شاخص مسکن در این استان است و داشتن این نشریه گامی در مسیر اطلاع رسانی شفاف و به روز در این بخش به شهروندان و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از ساختمانها و رعایت اصول فنی در ساخت خواهد شد.

انتشار نشریه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

نشریه دانشجویی جوان امروز به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان منتشر شد.



اولین شماره این نشریه به فرازی از فرمایشات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب به جایگاه علم و دانشگاه می پردازد.

موضوعاتی همچون چگونگی آفرینش آسمان ها از زبان امام علی (ع)، شکوه تخت جمشید، ماهیت انقلاب اسلامی، لذتهای دنیوی و اخروی، حافظ چگونه می اندیشد، چه خبر از دانشگاه، خواستگاری دانشجویی، مصاحبه، درباره چمران، علل و تاریخچه ظهور و بروز وهابیت، نفوذ شیطان و ملک سلیمان به رشته تحریر درآمده است.

نشریه دانشجویی جوان امروز به مدیرمسئولی حجت الاسلام فرید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در قطع مجله در36 صفحه منتشر و توزیع شده است.