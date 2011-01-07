واکنش به اظهارات رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد/ کدام وام؛ کدام گذرنامه!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعید رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد جمعه 17 دی ماه درباره آخرین وضعیت وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: آخرین وضعیت وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد را قرار است موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مشخص کند. از ریاست جمهوری ابلاغ شده که این موسسه، آمار دانشجویی دانشگاه آزاد و دانشگاههای وزارت علوم را بگیرد.

اظهارات رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد درحالیست که مسعود هادیان دهکردی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: هنوز بخشنامه ای، دستورالعملی یا آئین نامه ای مبنی بر اینکه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وظیفه جمع آوری آمار دانشجویی دانشگاه آزاد در زمینه وام شهریه را داشته باشد دریافت نکرده ایم.

وی افزود: البته موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آمار دانشجویی کشور را همیشه جمع آوری می کند و به صندوق رفاه دانشجویان و یا هر بخش دیگری از آموزش عالی که به این آمار نیاز داشته باشد ارائه می کند اما این طور نیست که بخواهیم آمار دانشجویانی که وام شهریه دریافت می کنند را نیز داشته باشیم.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: آنچه که تحت عنوان ابلاغیه به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای جمع آوری آمار دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان شده است حداقل در یک یا دو ماه اخیر به این موسسه ابلاغ نشده است.

به گزارش مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد همچنین به مهر گفت "دانشگاه آزاد طی نامه ای به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خواستار یک ماه فرصت برای ارائه فهرست کامل دانشجویان دانشگاه آزاد جهت دریافت وام دانشجویی شده است" اما رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در واکنش به این اظهار نظر نیز می گوید: "اصلا در جریان امور شهریه و وام شهریه نیستم و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی فقط آمار آموزش عالی را جمع آوری می کند."

با توجه به اینکه رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، موضوع آمار دانشجویی برای وام شهریه توسط این موسسه را رد می کند به طور حتم تاکید رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد درباره ضرورت ارائه شماره گذرنامه دانشجویان یا مدت زمان حضور در خوابگاه برای دریافت وام شهریه نیز با تردیدهایی همراه است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آمادگی خود برای درج توضیحات دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره اخبار منتشر شده در روز جمعه 17 دی ماه درباره وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد را اعلام می کند.