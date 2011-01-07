سیدجلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص ناکامی علی سعیدلو در دستیابی به کرسی نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: به نظر من این یکی از ناکامی‌های بزرگ فدراسیون فوتبال در چند سال گذشته بود. اگر در بعضی مسابقات تیم‌های ملی ایران در سطوح مختلف نتوانستند نتیجه بگیرند، شاید امکان جبران آنها در سال‌های آینده باشد، اما این ناکامی و شکست تا چند سال دیگر جبران نخواهد شد.

وی رخ دادن این شکست را به عدم محاسبه دقیق، اتخاذ تصمیمات نادرست و مدیریت ضعیف مرتبط دانست و گفت: این شکست حداقل طی چهار سال آینده بر ورزش و فوتبال ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. به نظر من اگر از همان ابتدا که قرار شد آقایان سعیدلو و کفاشیان در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کنند، در خصوص چگونگی حضور آنها در این عرصه ارزیابی دقیق صورت می گرفت، امروز شاهد این اتفاق نبودیم که فردی از نپال از رئیس سازمان تربیت بدنی ایران پیشی بگیرد!

نماینده مردم تفت و مبید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همان روزی که آقای سعیدلو برای حضور در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا ثبت نام کردند، من گفتم، اگر آقایان مطمئن شده‌اند که ایشان رای خواهد آورد، هرچند که شان معاون رئیس جمهور یک کشور بالاتر و فراتر از آن است که نایب رئیس یک کنفدراسیون آنهم در منطقه‌ای از قاره شود، ایرادی ندارد، چرا که حداقل اینکه یک کرسی در AFC داریم و می توانیم سیاست‌های خود را اعمال کنیم اما چناچه این کار بدون سنجش‌ها و ارزیابی‌های لازم و ضروری صورت گرفته باشد و منجر به رای نیاوردن ایشان شود، این برای ورزش ما، فوتبال ما و مدیریت کشور ما تحقیرآمیز و ناپسند است.

یحیی زاده در ادامه افزود: متاسفانه این اتفاق افتاد، آنهم به بدترین شکل ممکن. برای اینکه آقای کفاشیان حداقل می توانست در بخش اجرایی AFC یک پست بگیرد اما برای حمایت از آقای سعیدلو و تعاملاتی که ظاهرا با دیگر کشورها برای حمایت از رئیس سازمان تربیت بدنی داشته‌اند از حضور در انتخابات این بخش انصراف داده است و ما به همین سادگی پستی را که سال‌ها در اختیار داشتیم و رسمی‌تر و اجرایی‌تر از نایب رئیسی AFC بود از دست دادیم.

وی اینکه فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال ایران هیچ کرسی ندارد را بد، زشت و تحقیرآمیز خواند و گفت: من چیزهایی شنیدم که فدراسیون فوتبال و آقای کفاشیان هم در داخل برای این تصمیم (کناره گیری از حضور در انتخابات کمیته اجرایی AFC) زیر فشار رفته است و هم در خارج و در سطح آسیا.

رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس تاکید کرد: منتظرم تا مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال از قطر به ایران بازگردند تا بصورت مستقیم از خودشان بشنویم چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ چرا دقت لازم صورت نگرفت؟ آیا اینکه گفته می شود، کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران و آقای کفاشیان فشار آورده تا از انتخاب کمیته اجرایی AFC کناره گیری کند تا شانس آقای سعیدلو برای انتخاب در پست نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشتر شود، صحت دارد؟ ما باید بصورت کامل از آنچه در کنگره AFC رخ داده است، باخبر شویم تا بتوانیم بهتر و مسلط تر در این خصوص اظهارنظر کرده و قضاوت کنیم.

"در یک جمله باید بگویم آنچه در قطر صورت گرفت در شان ما نبود"، یحیی‌زاده این جمله را گفت و افزود: اینکه آقای سعیدلو در رقابت با فردی نپالی با پنج رای کمتر از دستیابی به پست نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازمانده، این برای ما بسیار ناراحت کننده است.

نماینده مردم تفت و مبید در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال برای حضور در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ مشورتی با مجلس شورای اسلامی انجام ندادند و احتمال می دهم با جاهای دیگر نیز مشورتی صورت نگرفته بود. اینکه بدون کارشناسی و مشورت اقدامی صورت می گیرد، نتیجه‌اش همین می شود در عرصه‌ای به این مهمی ورزش و فوتبال ایران عقب می‌افتد.

"با ناکامی فوتبال ایران در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا متحمل شد، می توان ادعا کرد شکست‌های فوتبال ایران که از ماه‌های اخیر آغاز شده بود، کامل شد؟" یحیی‌زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: من گمان می کنم، ناکامی‌های فوتبال ایران کامل شد. فوتبال ما در فاصله یک روز مانده به آغاز جام ملت‌های آسیا شکست بدی را متحمل شد. این یک شکست بد پیش از آغاز رقابت‌ها بود.

نماینده مردم تفت و مبید در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآورد شد: در خبرها از قول جواد نکونام نقل کرده بودند، اگر ما در این جام ملت‌ها شکست بخوریم به خاطر طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی است. حالا من از آقای سعیدلو یک سئوال دارم و آن سئوال این است که اگر ما در جام ملت‌ها شکست بخوریم هیچ ارتباطی با شکست شما در انتخابات AFC ندارد؟ آیا این شکست کمتر از طرح تشکیل وزارتخانه ای است که فقط مجلس آن را مصوب کرده و هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است و مشخص نیست چطور و چگونه و چه زمانی اجرا خواهد شد؟ قطعا اینطور مسائل را مردم خوب می فهمند و می توانند در این خصوص قضاوت کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: همه تلاش افرادی که دنبال تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده اند، این است که پاسخگوتر کردن ورزش کشور و نظارت پذیرتر کردن آن است. در واقع مجلس به دنبال آن است که ورزش کشور با یک توفیق اجباری موفق به انجام کارهای دقیق تر کند.