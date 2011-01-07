سیستم پولی و بانکی کشور در سال آینده به نفع تولید و اشتغال اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، کوروش پرویزیان در بیست و یکمین جلسه ستاد راهبردی توسعه اقتصادی استان اصفهان و عراق در تالار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: همانگونه که دولت در بخش قیمت حاملهای انرژی و هدفمند شدن یارانه‌ها تحول بزرگی را ایجاد کرد، در سیستم پولی و مالی نیز اصلاحاتی صورت خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال آینده بر اساس تقویت و حمایت تولید و اشتغال است اظهار داشت: تامین نیاز مالی تولید کنندگان و صادرکنندگان از دغدغه‌های دولت است که پس از تامین مالی مسکن مهر مورد توجه قرار می‌گیرد.

پرویزیان اضافه کرد: در بخش مسکن مهر دولت سرمایه گذاری وسیعی را آغاز کرده که نمونه آن کاهش نرخ بانکی این بخش است.

وی تاسیس و فعالیت مداوم شرکتهای هلدینگ بزرگ در کشور را نیازمند منابع مالی بیشتری دانست و ادامه داد: سرمایه کنونی همه بانک‌های ایرانی اهم از دولتی و خصوصی کمتر از 20 میلیارد دلار است و این میزان پاسخگوی نیاز شرکتهای بزرگ اقتصادی نیست.

پرویزیان افزود: نقدینگی موجود در بانکها اهم از سپرده‌های نقدی حقیقی و حقوقی 260 میلیارد دلار است و پیش بینی صادرات 70 میلیارد دلار کالا و 15 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در طرح پنج ساله نیازمند تامین منابع مالی برای بانکها جهت ارایه خدمات به صادرکنندگان است.

وی تامین اعتبار برای صادرات 100 میلیارد دلار را نیازمند افزایش سرمایه بانکها دانست و گفت: بانک توسعه صادرات تنها با دو میلیارد دلار سرمایه ظرفیت تامین مالی طرحهای صادراتی را دارد.

پرویزیان قیمت تمام شده منابع مالی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری را بالا دانست و گفت: اگر سرمایه بانکها اصلاح نشود بانکها مجبور هستند تسهیلات با نرخ بالای 17 درصد به مشتریان ارایه کنند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که در بودجه سال آینده نسبت به افزایش سرمایه بانکها دیدگاه مثبتی داشته باشند و تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها باعث توسعه صادرات کشور و ارایه تسهیلات با نرخ پایین‌تر به تولید کنندگان می‌شود.

پرویزیان افزایش سقف اعتبار بانکهای عراقی در نزد صندوق ضمانت صادرات ایران از 10 میلیون به 70 میلیون دلار را گامی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق برشمرد.

وی صادرات را یک امر یکباره و بدون توجه به برنامه ریزی درازمدت ندانست و گفت: نگاه به صادرات باید نگاهی مداوم ، مستمر و درازمدت باشد زیرا بدست آوردن بازار صادراتی نیازمند استمرار حضور صادرکنندگان است.

اصفهان بهره مند از زیرساختهای توسعه صادرات است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان را بهره مند از زیرساختهای توسعه صادرات در بخشهای مختلف بویژه خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی اهم از خدمات تجهیزات، صدور ماشین آلات و خدمات انسانی در بخشهای پزشکی و صنایع دستی از استان اصفهان را کمتر شاهد هستیم .

پرویزیان خاطر نشان کرد: کشور قطر در بخش‌های مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی بازار مناسب برای صادرکنندگان است که با توجه به میزبانی جام جهانی در این کشور زمینه مساعدی برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: بانکها نمی‌توانند کلیه ذخایر خود را اهم از سپرده‌های مشتریان را تحت عنوان تسهیلات به مشتریان ارائه کنند زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی بخشی از منابع بانکی باید ذخیره شود.