بودجه شهرداریها برای برنامه های فرهنگی ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در بیستمین مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی ، اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها در تبریز با بیان این مطلب و تاکید بر لزوم ایجاد تحولات فرهنگی گفت : قصد داریم برگزاری این اجلاس را از سطح مراکز استان ها به شهرها انتقال داده و مشابه این طرح را در هر استان به اجرا بگذاریم که این امر باعث ایجاد یک جریان فرهنگی در تمامی شهرها می شود و چرخه فعالیت فرهنگی را به صورت گسترده تر به حرکت در می آورد.

طلایی افزود: هدف از برگزاری اجلاس ایجاد تحولات فرهنگی، اجتماعی موازی با تغییر و تحولات شهرنشینی و همچنین رصد و ارزیابی این تغییرات و نیاز سنجی جامعه در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن تعیین و تبیین طرح ها و برنامه های فرهنگی برای خنثی نمودن مسیر تهاجم فرهنگی است.

وی افزود: خروجی این نشست ها برنامه ریزی برای ارتقا سطح فرهنگ عمومی، شناساندن حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی، آموزش مسائل شهرنشینی و شهروندی خواهد بود.

طلایی تاکید کرد: متاسفانه بودجه ای که در شهرداری ها برای برنامه های فرهنگی در نظر گرفته می شود بسیار ناچیز است و یکی از اهداف و برنامه ریزی های ما تصویب طرح اختصاص 20-30 درصد از بودجه شهرداری به مسائل فرهنگی است.

وی نتایج اجلاس های گذشته را بسیار مفید ارزیابی کرد و اظهار کرد: در 19 اجلاس گذشته 30 طرح مصوب شد که طبق ارزیابی های انجام شده، به طور میانگین 50 درصد آن ها اجرایی شده است و ما عملا تاثیر این اقدام فرهنگی را در سطح شهرها می بینیم.

طلایی همچنین گفت : بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما ناشی از فقر فرهنگ عمومی است و این مجمع موظف است با طرح برنامه های مناسب و کاربردی، مانع بروز مشکلات بعدی و حل مشکلات پیشین شهرها شود.

رییس بیستمین اجلاس کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی کلانشهرها از روسای کمیسیون های فرهنگی و از مشاورین فرهنگی اجتماعی شهرداران کلانشهرها خواست که ایجاد جریان اصلاح معضل ترافیک را در دستور کار خود قرار دهند و تاکید کرد: امروز 50 درصد از مشکل ترافیک در کلانشهرها، از نبود فرهنگ ترافیک ناشی می شود که فرهنگسازی و آموزش فرهنگ ترافیک و فرهنگ شهرنشینی از اصلی ترین وظایف مدیریت شهری است.

وی اظهار کرد: برای هر گونه اصلاح فرهنگی باید ساختارها و نهادهای ساختاری را اصلاح کنیم و باید رابطه بین برنامه پنجم توسعه، مدیریت شهری و مسائل فرهنگی را درک نموده و از فرصت ها در این زمینه استفاده کنیم.

مرتضی طلایی اظهار کرد : دبیرخانه اجلاس های مشورتی کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها فرایند پیگیری مصوبات را در برنامه کار خود دارد تا طرح هایی که در این جلسات یه تصویب می رسند در اسرع وقت در صحن شوراها مطرح، مصوب و اجرایی شوند.