نخستین جلسه شورای راهبردی شبکه دو تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه شورای راهبردی که با حضور دکتر علی دارابی معاون رئیس سازمان در امور سیما تشکیل شد وی با بیان مطالبات و انتظارات ازاعضا گفت: شبکه دو، شبکه کودک ، نوجوان و خانواده است وهمه برنامه‌ها باید براساس آن طراحی شود.

علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو سیما از آمادگی این شبکه برای استفاده بهینه از ظرفیت موجود درکشور در حوزه کودک نوجوان و خانواده خبرداد و گزارشی از تمهیدات شبکه برای طراحی‌های آینده در راستای ماموریت جدید ارائه کرد.

مهندس محمود فرشیدی، وزیر سابق آموزش و پرورش پیوند هر چه بیشتر و بهتر رسانه مدرسه و مدرسه صدا و سیما را خواستار شد. وی افزود: شورای راهبردی باید قبل از تولید برنامه‌ها دیدگاه کاربردی خود را ارائه و پس از پخش هر برنامه آن را ارزیابی نماید.

دکترسوسن کشاورز، معاون وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت همراهی همه دست‌اندرکاران امورتربیتی با رسانه ملی برای تحقق هر چه بیشتر و بهترتربیت اسلامی گفت: حوزه کودک و نوجوان، بسیار حساس است و شورای راهبردی با نهادینه کردن ارزش‌های دینی، آسیب شناسی برنامه‌های موجود و راهبردی شبکه کودک و نوجوان برای نسل حاضر و آینده موثر باشد.

دکترشکوه نوابی‌نژاد، چهره ماندگار و استاد دانشگاه آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود شبکه دو سیما و نیازسنجی را ازمهمترین اولویت‌های کاری شورای راهبردی خواند و گفت: برگزاری میزگرد تلویزیونی پس از پخش هر سریال و فیلم در تبیین بهینه پیام آن موثرتر است.

دکترعلی اصغراحمدی، استاد دانشگاه، تربیت و آموزش اخلاقی را به صورت مدون، منظم و سامان یافته برای کودکان و نوجوانان ضروری دانست و گفت: تربیت اخلاقی با زبان کودک و نوجوان برای حال و آینده این نسل مفید است.

عضو شورای راهبردی شبکه دو سیما در ادامه تاکید کرد: برای داشتن تلویزیون متفاوت و متمایز باید به سمتی برویم که مخاطب را فعال و بیننده را از منفعل تماشا کردن به تماشاگر فعال تبدیل کنیم. وی با تاکید برآینده‌نگری درتولید برنامه‌ها گفت: برنامه‌های تولیدی باید بیننده را به فکر وا دارد.

رضا رهگذر، نویسنده ومحقق گفت: شناسایی خواست‌های واقعی مردم برای شورای راهبردی لازم و ضروری است و اعضای شورا باید با رصد کردن برنامه‌ها، ایده‌های نوی خود را ارائه کنند.

محسن مومنی، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تاثیرگذاری پایدار، فراگیر و سریع رسانه ملی گفت: شبکه دو، علاوه بر کودکان و نوجوانان، زنان و خانواده را نیز به عنوان مخاطب در اختیار دارد و باید برای آنها نیز برنامه داشته باشد.

مومنی تولید برنامه‌های شادی‌آفرین و امید بخش را نیاز مخاطبان شبکه دو سیما عنوان کرد و توجه به تولید انیمیشن، برنامه‌های نمایشی را با نگاه به آینده خواستار شد.

دکترسوسن کشاورز، دکترشکوه نوابی‌نژاد، حجت‌الاسلام دکترعلی شیخ الاسلامی، محسن مومنی، دکترعلی اصغر احمدی، مهندس محمود فرشیدی و رضا رهگذر اعضای شورای راهبردی شبکه دو هستند.