به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان سینما آمده است: بدینوسیله قدردانی خود را برای تشکیل شورای عالی سینما اعلام میداریم، هر چند این اتفاق خیلی دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرفت اما با این همت و تلاش میشود زمان دیر شده را جبران کرد. با حل مسائلی همچون بیمه، بازنشستگی، مالیات و تجهیز فنآورهای لازم و رفع معضلات موجود در سینما، همچنین باید نسبت به تغییر معاونت به سازمان اقدام ویژهای ابراز داشت. امیدواریم این شورا به خصوص برای سینماگران که حقشان بسیار بیش از این است مناسب باشد.
اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان سینما، با صدور بیانیهای تشکیل شورای عالی سینما را تبریک گفت.
