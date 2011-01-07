۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

طی ماه گذشته/

آمار پرونده های تعزیرات حکومتی کرمان 93 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از افزایش 93 درصدی پرونده های ورودی به این مرکز طی یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی اکبر مختاری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در کرمان از افزایش پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این آمار طی آذرماه 93 درصد و آبانماه 54 درصد در مقایسه با ماههای گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به تشکیل هفت هزار و 180 پرونده طی این مدت گفت: به شدت با متخلفان برخورد می شود.

وی از صادر شدن حکم 93 درصد پرونده ها در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد و گفت: این احکام شامل شلاق، حبس و جرایم مالی به میزان یک میلیارد و 300 میلیون تومان می شود.

مختاری بر مقابله با هرگونه گران فروشی و احتکار و اختلال در روند بازار تاکید کرد و گفت: در اجرای طرح تحول اقتصادی درکنار مردم هستیم.

