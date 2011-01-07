مشکلات نبود دندانپزشک زن در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سرهنگ عیسی هاتفی در حاشیۀ جلسۀ کارگروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان از نبود دندانپزشک زن دراین شهرستان انتقاد کرد و گفت: با کمال تأسف در شهرستان 130 هزار نفری بناب حتی یک نفر دندانپزشک زن وجود ندارد.

افزود: متولیان و مسئولان مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند و جای سئوال دارد بیمارانی که در بناب به دندانپزشک زن نیاز دارند، به کجا باید مراجعه کنند؟!

وی با بیان اینکه برخی خانواده ها از نبود دندانپزشک زن در این شهرستان به شدت گلایه دارند تصریح کرد: دندانپزشک زن فقط در شهرستان مراغه وجود دارد که اکثر بیماران توان رفتن به مراغه را ندارند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب از متولیان بهداشت و درمان شهرستان و استان خواست با تأمین و استقرار دندانپزشک زن در بناب به خواسته و نیاز اساسی مردم پاسخ مثبت دهند.

سرهنگ هاتفی درادامه از افزایش چشمگیر تعداد متکـدیان و همچنیـن دود آزاردهنـده کوره های زغال به عنوان مشکلات اجتماعی و زیست محیطی شهرستان بناب یادکرد و خواستاررسیدگی و حل آنها شد.

این گزارش حاکی است مسئولان بهداشت و درمان شهرستان بناب از تأمین دندانپزشک مرد و بخش سونوگـرافی در درمانگاه تأمین اجتماعی طـی روزهای اخیر خبرداده و اعلام کرده اند که به جز سه روستا، همۀ روستاهای بناب از پزشک خانواده برخوردارهستند.