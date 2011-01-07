تلفات انفجار افغانستان به 17 نفر رسید/ 4 کشته در حمله آمریکا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انفجار امروز جمعه در قندهار 17 کشته و 23 مجروح برجای گذاشت. یک مقام پلیس این ولایت جنوبی افغانستان با اعلام این مطلب از کشته شدن یک مقام ارشد پلیس و دو محافظ وی در این انفجار خبر داد.

بر این اساس انفجار تروریستی امروز در حمامی عمومی در منطقه اسپین بولداک واقع در نزدیکی مرز پاکستان روی داده است. ولایت قندهار در ماههای گذشته شاهد افزایش حملات تروریستی بوده است.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) نیز با انتشار بیانیه ای از ادامه عملیاتهای ضدترریستی ناتو در مناطق مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس در عملیاتهای جداگانه ناتو در شرق و جنوب افغانستان چندین شبه نظامی کشته و شماری از آنها بازداشت شده اند.

این در حالی است که نیروهای ناتو در درگیریهای خود با طالبان در ولایت شرقی کونار ناچار به استفاده از حملات هوایی شده اند. این نظامیان همچنین درگیری شدیدی را با شبه نظامیان در منطقه سنگین واقع در ولایت جنوبی هلمند داشته اند که در این درگیری نیز نیروی هوایی ناتو به یاری آنان آمده است.

شبه نظامیان طالبان در 24 ساعت گذشته همچنین با حمله موشکی به پایگاه ناتو در ولایت غزنی، خسارتهایی را به آن وارد کرده اند.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد: در حمله هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا به شمال غرب پاکستان دستکم 4 نفر کشته شدند. در این حمله که با شلیک 4 فروند موشک به منطقه قبیله نشین دلتا خل وزیرستان شمالی صورت گرفته یک خانه منهدم شده و شماری از ساکنان آن مجروح گشته اند.

این حمله پنجمین حمله موشکی آمریکا به مرز پاکستان در سال جدید میلادی است. آخرین حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزیرستان شمالی 19 کشته برجای گذاشت.

گفتنی است حملات هوایی آمریکا به خاک پاکستان که در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته، اعتراضهای شدید اسلام آباد همچنان ادامه دارد.