ارتقا کیفیت نان در زنجان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری با اشاره به اینکه نانوایانی که نان بی کیفیت می پزند از گردونه رقابت خارج خواهند شد، افزود: حرکت بهسازی نانوایی‌ها از مدت‌ها پیش آغاز شده اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن سرعت بخشیده است.

وی بااشاره به علت نام گذاری این هفته به عنوان هفته کیفیت نان از سوی وزارت بازرگانی ادامه داد: یکی از حقوقی که مردم در بخش نان دارند، تهیه نان مرغوب و با کیفیت است اما این موضوع از سوی حلقه های متعدد چرخه تولید نان که پائین ترین آن حلقه، نانوایان هستند، رعایت نشده است.

صدری، هدف از نامگذاری این هفته به عنوان هفته کیفیت نان، را جلب توجه عموم مردم و تولید کنندگان نان به اهمیت ارتقا کیفیت این ماده مهم غذایی عنوان کرد و افزود: این هفته شروعی در جهت ایجاد تحول اساسی در عرصه ارتقای کیفیت نان خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان بااشاره به نقش عوامل مختلف دولتی و بخش خصوصی در فرایند تولید و مصرف نان، اظهار داشت: در حلقه‌های مختلف فرایند تولید نان، از مزرعه تا منزل، 16 مجموعه درگیر هستند که نقش موثری در بهبود و ارتقای کیفیت نان دارند و در واقع نان باکیفیت محصول مشترک تمامی این حلقه ها است.

صدری در توضیح برخی از این حلقه‌ها خاطرنشان کرد: در ابتدایی ترین این حلقه ها، نقش طلایی مجموعه جهاد کشاورزی در اصلاح نوع بذر و توجه به مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم و تعامل آن با کشاورزان قرار دارد.

وی مراحل آسیابانی و سپس تولید و انتقال آرد به نانوایی‌ها و تولید نان را از جمله حلقه‌های موثر در ارتقای کیفیت نان دانست و گفت: موسسه استاندارد، در بروز رسانی استانداردهای نان، وزارت صنایع با در اختیار گذاشتن تکنولوژی های جدید و وزارت بهداشت و درمان در توجه به جنبه های بهداشتی خبازیها و ارزش غذایی نان، در طول این فرایند تأثیر گذارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، نانوا و مصرف کننده را آخرین حلقه 16 گانه فرایند تولید تا مصرف نان بیان کرد و ادامه داد: نقش نانوا در نحوه بعمل آوری خمیر، استفاده از مخمر و عدم استفاده از جوش شیرین، دقت در وزن چانه و پخت نان و استفاده از دستگاههای پخت استاندارد از یک سو و خرید به مقدار نیاز، نگهداری درست نان در یخچال و پرهیز از اسراف در مصرف توسط مصرف کنندگان از سوی دیگر، حلقه نهایی زنجیره صحیح کیفی شدن نان را تکمیل می کند.

صدری بااشاره به نقش اساسی مردم به عنوان مصرف کننده نان اظهارداشت: روند بهبود کیفیت نان در کشور روندی پیچیده و زمان بر است اما بتدریج، جامعه شاهد افزایش هر چه بیشتر کیفیت انواع نان خواهد بود.

وی با تاکید براینکه بهبود کیفیت نان در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، گفت: در این راستا وزارت بازرگانی اقدام به تهیه نقشه راه کرده است تا با تعیین استاندارد‌ها و تقسیم کار میان دستگاهای ذیربط، کیفیت نان ارتقا یابد.

صدری افزود: این حق مردم است نانی را که برای آن پول پرداخت می کنند با کیفیت خوب تهیه شود بنابراین تولید نان باید متناسب با نیاز و ذائقه مردم باشد.