ساکنان حریم تهران به مناطق جایگزین منتقل می شوند

سید صباح الدین متقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تمامی ساکنان حریم تهران باید از این منطقه کوچ کنند گفت: برای آراستگی و سر سبز بودن حریم تهران همه باید از شهرداری حمایت کنند.

وی ادامه داد: در گام اول برای حفاظت از حریم شهر کمربند سبز تهران را به عرض 5 کیلومتر ایجاد کرده ایم که در ادامه نوار سبز پایتخت به 20 کیلومتر خواهد رسید و این پوشش گیاهی به جز حفاظت از حریم می تواند به تصویه هوا و کاهش آلودگی ها کمک کند.

رئیس اداره حریم‌ شهر تهران تصریح کرد: اسکان های غیررسمی در حاشیه شهرها سبب ناهنجاری های بصری در سیمای شهر شده است به همین دلیل با این ساخت و سازهای غیر اصولی برخورد می شود.

متقی یادآور شد: در برخورد با متجاوزان به حریم تمامی دستگاه ها باید هماهنگ باشند زیرا به جز شهرداری دستگاههایی که به این خانه ها خدماتی چون آب و برق و... داده اند باید ادامه ارائه این خدمات را قطع کنند.

