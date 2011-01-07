برونئی 262 معلم زبان انگلیس استخدام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بورنئو تایمز، 75 تن از این معلمین برای مقطع ابتدایی و بقیه نیز برای مقاطع دبیرستان و کالج (پیش دانشگاهی) خواهند بود.

این افراد جهت آموزش زبان انگلیسی به مدت 16 الی 24 ماه به کار گرفته می شوند.

این معلمین باید انگلیسی زبان و از کشورهای انگلیس، نیوزیلند، ایرلند، استرالیا و کانادا باشند و تا ماه مارس (فروردین ماه سالجاری) وارد برونئی شوند.

مدیر بخش مدارس وزارت آموزش در این خصوص گفت: استخدام این افراد در چارچوب اجرای سیستم جدید آموزشی SPN21 و نیل به اهداف آن صورت می گیرد.

بر اساس این سیستم دانش آموزان در راستای تحقق دیدگاه 2035 آموزش خواهند دید که هدفش توسعه برونئی و تبدیل آن به یکی از کشورهای توسعه یافته است.