۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

با هدف توسعه یافتگی/

برونئی 262 معلم زبان انگلیس استخدام می کند

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت آموزش برونئی با مرکز معلمین انگلیسی (CFBT) قراردادی برای استخدام 262 معلم زبان انگلیسی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بورنئو تایمز، 75 تن از این معلمین برای مقطع ابتدایی و بقیه نیز برای مقاطع دبیرستان و کالج (پیش دانشگاهی) خواهند بود.

این افراد جهت آموزش زبان انگلیسی به مدت 16 الی 24 ماه به کار گرفته می شوند.

این معلمین باید انگلیسی زبان و از کشورهای انگلیس، نیوزیلند، ایرلند، استرالیا و کانادا باشند و تا ماه مارس (فروردین ماه سالجاری) وارد برونئی شوند.

مدیر بخش مدارس وزارت آموزش در این خصوص گفت: استخدام این افراد در چارچوب اجرای سیستم جدید آموزشی SPN21 و نیل به اهداف آن صورت می گیرد.

بر اساس این سیستم دانش آموزان در راستای تحقق دیدگاه 2035 آموزش خواهند دید که هدفش توسعه برونئی و تبدیل آن به یکی از کشورهای توسعه یافته است.

کد مطلب 1226666

