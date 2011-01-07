به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فرخ نژاد درباره اولین ساخته سینمایی خود گفت: با مساعدت و موافقت رئیس صدا و سیما و رئیس شبکه یک سیما، "سفرسرخ" بعد از حدود 10سال امکان شرکت در جشنواره فیلم فجر امسال را پیدا کرد. امسال فرم حضور در دوره جدید جشنواره را پر کردهایم اما تا زمانی که فیلم را روی پرده نبینم، باور نمیکنم که این فیلم فرصت نمایش پیدا کرده است.
فرخنژاد درباره مراحل آماده سازی "سفر سرخ" گفت: این فیلم مراحل قطع نگاتیو را در استودیوی صدا و سیما سپری می کند تا برای حضور در فجر آماده نمایش شود.
این بازیگر ادامه داد: امسال در دو فیلم سینمایی "سبب من" (بهرام بهرامیان) و "شب و قسم به دلتنگی" (رسول صدرعاملی) بازی کردهام، اما نمیدانم این دو فیلم فرم شرکت در جشنواره را پر کردهاند یا خیر. با وجود این که این فیلمها برایم سخت بودند اما تجربه بسیار لذتبخشی بود و آنها را دوست دارم.
حبیب دهقاننسب، غزل صارمی، صادق صفایی، برزو ارجمند و احمد کاوری بازیگران "سفر سرخ" اولین ساخته سینمایی حمید فرخنژاد هستند.
