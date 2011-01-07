شهره نورصالحی که مجموعه "ترس و لرز" آر ال استاین نویسنده سرشناس ژانر وحشت را برای بچههای ایرانی ترجمه میکند در اینباره به خبرنگار مهر گفت: از مجموعه "ترس و لرز" قرار است 12 جلد آن توسط نشر پیدایش منتشر شود و تاکنون چندین جلد که جدیدترین آن"طلسم" است منتشر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول ترجمه جلد نهم با نام "پارک وحشت" هستم که روبه اتمام است و در نظر دارم 3 جلد باقیمانده را نیز تا پایان سال تحویل ناشر دهم که تا سال آینده مجموعه "ترس و لرز" کامل در اختیار علاقمندان خواهد بود.
مترجم "نعره گربه" نوشته استاین درباره جلد نهم این مجموعه توضیح داد: همچون دیگر کتابهای این مجموعه داستان "پارک وحشت" هم ترسناک و درباره اتفاقات عجیب و وحشتناکی است که در یک پارک تفریحی برای شخصیتهای داستان رخ میدهد.
نورصالحی افزود: شیوه استاین اینگونه است که شخصیتهای داستانهای قبلی وارد ماجراهای جدیدی در هر داستان میشوند و در ادامه به جلدهای دیگر هم میروند.
وی با اشاره به اینکه نسخه انگلیسی کتاب نزدیک به 140 صفحه دارد، گفت: فکر میکنم نسخه ترجمه شده کتاب 150 صفحه باشد.
این مترجم در پایان توضیح داد که پس از اتمام ترجمه این مجموعه سراغ ترجمه کتابهای آموزشی برای نوجوانان میرود.
استاین مجموعه "ترس و لرز" را با کتاب "خانه مرگ" آغاز کرد. این مجموعه حدوداً شامل 100 عنوان کتاب است که تاکنون بیش از 220 میلیون نسخه از آنها در آمریکا به فروش رسیده و به 32 زبان زنده دنیا ترجمه شدهاند.
