قیام خونین 19 دی پایه های قوی نظام جمهوری اسلامی ایران را بنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت اسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز قم که در شبستان بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار داشت: اگر مبارزه ملت ایران از ابتدا تا پیروزی انقلاب را به ساختمان رفیعی تشبیه کنیم پایه های قوی و شکست ناپذیر این بنای مستحکم در قم بنا شده است.

وی خطاب به مردم قم گفت: شما مردم قم بدانید پیام نهضت اسلامی را به سراسر کشور و سپس به جهان رساندید.

امام جمعه قم با بیان اینکه قم از دیرباز ذخیره الهی برای اسلام بود، اظهار داشت: حدود 100 سال پیش حوزه مقدسیه علمیه به دست آیت الله حائری شیرازی پایه گذاری شد تا پناهگاهی برای جویندگان معارف الهی باشد.

سعیدی تصریح کرد: 47 سال پیش نیز رهبر و مقتدای امت بزرگمرد تاریخ یعنی امام خمینی (ره) پرچم مبارزه را در قم برافراشت و با در هم شکستن رژیم منحوس ستمشاهی تحول بزرگی در جهان به وجود آوردند و شما مردم قم این حوزه مقدسه را همراهی کردید و در حماسه جاوید 19 دی شما و طلبه های حوزه اولین قربانی ها را تحویل نظام دادید.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) خاطر نشان کرد: مردم قم باید همچنان روزهای اول انقلاب و 19 دی 56 که شجره طیبه انقلاب را در خود پذیرفتند و از آن حراست کردند و به عنوان جنگ و جهاد در صف اول قرار گرفتند و در فتنه های مختلف خصوصا فتنه سال 88 با بصیرت عمل کردند باید همین موقعیت را برای خودشان حفظ کنند.

وی ادامه داد: قم باید همیشه دریای خروشان و پرقدرتی باشد که از یک سو هر جریان مخالفی که وارد آن شد نابود شود و از سویی دیگر جهان از برکات دریای ژرف آن استفاده کند.

از تذکر لسانی خسته نشوید

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جوانان گفت: جوانان شهر قم باید روح غیرت دینی و باورهای اسلامی را با همان شور قبلی در خودشان حفظ کنند و انس آنها با معارف الهی و قرآن کریم باید افزایش یابد.

سعیدی مردم قم را الگوی سایر استانها دانست و تاکید کرد: مردم قم الگو هستند و باید تلاش کنند که دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنند و از تذکر لسانی خسته نشوند چرا که الگوی آنها حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در راس برنامه خودشان قرار دادند.

وی خاطر نشان کرد: همین حماسه جاویدان بود که دستمایه حضرت روح الله در پیام 15 خرداد شد و وقتی دودمان کثیف ستمشاهی با شعائر مذهبی به مبارزه پرداختند و با زور و تهدید حجاب را از سر زنان می کشیدند و خون مظلومان را به زمین می ریختند امام خمینی لحظه ای درنگ نکردند و آن چنان بر این نظام شوریدند که شاهنشاهان و نظام پلید ستمشاهی را تا ابد به گور نشاندند.

وی با تاکید بر لزوم پیروی از منویات مقام معظم رهبری اظهار داشت: مردم باید مانند گذشته پشتیبان ولایت فقیه باشند تا به این کشور آسیبی نرسد.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در بخش دیگری از سخنان خود به هفتم صفر ولادت امام رضا (ع) و سالروز شهادت امام مجتبی (ع) اشاره کرد و گفت: از مراکز ذیربط انتظار می رود که بر اساس قوی ترین اقوال که به تایید فقها و اهل نظر رسیده مناسبت ها را طوری تنظیم کنند که از پراکنده نویسی اجتناب شود.

سعیدی ادامه داد: مردم برای گرامیداشت این مناسبت ها دچار سردرگمی می شوند و این زیبنده نظام نیست.

تقوا لازمه انسانیت انسان است

امام جمعه قم تقوی را لازمه انسانیت انسان دانست و یادآور شد: تقوا خصلتی است که تمام جوامع و حیات و ابعاد زندگی انسان را زیر پوشش می گیرد بنابراین اگر کسی تقوا را به زندگی شخصی محدود کند دچار اشتباه بزرگی شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین تامین کنندگان تقوا در موضع اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر است و کسانی که نسبت به تقوای اجتماعی بی تفاوت شده اند در واقع نسبت به یکی از واجبات الهی بی تفاوت شده و این افراد مورد مذمت خدای متعال هستند.

سعیدی با بیان اینکه تقوای الهی دارای مراتب و مراحلی است، اظهار داشت: اولین مرتبه تقوا پرهیز از گناهان است و دومین مراحل آن این است که انسان از هر چه که مورد رضای خدا نیست پرهیز کند ولو آن مورد حرام نباشد و باید سراغ مواردی بروند که مورد رضای خدا است.

وی گفت: سومین مرتبه تقوا این است که انسان از هر چیزی که او را از یاد خدا غافل می کند پرهیز کند.