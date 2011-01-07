دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سنگ بنای توسعه و ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری و روستایی به شمار می رود که در کشور ما نیز در برنامه های توسعه ای کشور به این مقوله توجه شده است.

بر این اساس و با توجه به راه اندازی بیش از 10 هزار دفتر خدمات ارتباطی در روستاهای کشور، همایش دو روزه خدمات ICT روستایی با شعار "روستای خوب، زندگی خوبتر با دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات" روزهای 26 و 27 دی ماه جاری برگزار می شود.

تنظیم کنندگان برنامه چهارم توسعه به موجب ماده 57 این برنامه، دولت را مکلف کردند که برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه تا پایان برنامه چهارم توسعه - سال 89 - نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقاء ارتباطات در کشور را فراهم کند که براین اساس بهره برداری از 10 هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی مدنظر قرار گرفت.

هم اکنون تعداد روستاهای دارای ارتباط مخابراتی کشور 52 هزار و 348 روستا اعلام شده و علاوه بر این بیش از 45 هزار تلفن خانگی در روستاها دایر است. بهره برداری از تعداد 10 هزار دفتر ICT روستایی نیز طبق این برنامه محقق شده است.