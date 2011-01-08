کشف گوشه ای از راز داغ بودن اتمسفر خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاه متفاوت دو فضاپیما به اتمسفر خورشید یا کرونا نشانه هایی را در اختیار دانشمندان قرار داده است که می تواند در حل راز تفاوت دمایی چند میلیون درجه ای میان سطح خورشید و کرونا با اتمسفر خورشید موثر باشد. بر اساس این مطالعات نکته کلیدی در این تفاوت دما فورانهای سوزنی شکل و سریعی هستند که گازهای داغ یا پلاسما را از سطح خورشید به کرونا می دمند.

در گذشته این فورانهای خورشیدی نسبت به دیگر ساختارهای خورشیدی برای ایجاد تغییر شدید دمایی در کرونا بسیار سرد در نظر گرفته می شدند، اما طی چند سال گذشته نوعی جدید، سریعتر و کوتاهتر از این فورانهای خورشیدی کشف شدند که به فورانهای سوزنی نوع دو مشهور شدند. این فورانها می توانند در ثانیه تا ارتفاع 100 تا 150 کیلومتری به بالا شلیک شده و سپس ناپدید شوند.

تا به حال امکان مطالعه دقیق بر روی این نوع از فورانهای خورشیدی به وجود نیامده بود اما محققان مرکز ملی مطالعات اتمسفری در رصد خانه HA به تازگی توانسته اند اطلاعاتی جدید درباره این پدیده خورشیدی به دست آورند. به گفته محققان حرارت این فورانهای سوزنی گاه از یک میلیون درجه نیز تجاوز می کند.

کشف جدید به واسطه ترکیب داده های به دست آمده از رصد خانه داینامیک خورشیدی ناسا با اطلاعات ماهواره "هینودی" ژاپنی ها به دست آمده است. این رصد ترکیبی توانست نشانه های کافی را از ارتباط میان پلاسمای جوشان و فورانهای سوزنی که خود را به کرونا می رسانند در اختیار دانشمندان قرار دهد.

به گفته محققان این کشف راز خورشید را آشکار نکرده است اما اطلاعات جدیدی را به دانسته های موجود افزوده است. به نظر می رسد این پدیده بر روی سطح خورشید فراگیر بوده و عامل ایجاد بادهای خورشیدی است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، با این همه برخی از محققان ناسا معتقدند این یافته نمی تواند عامل قابل قبولی برای حرارت کلی کرونا باشد و تنها می تواد مسبب بخشی از حرارت اتمسفر خورشید باشد. از این رو مطالعه بر روی این پدیده ناشناخته خورشیدی همچنان ادامه خواهد داشت.