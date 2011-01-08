کاهش باورنکردنی ارسال هرزنامه در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ماه های اخیر میزان هرزنامه هایی که در سرتاسر جهان به کاربران اینترنتی ارسال شده به اندازه ای باورنکردنی کاهش یافته است. میزان این نامه های الکترونیکی از ماه آگوست با کاهشی ثابت مواجه شده اما کاهش ارسال این نامه ها در دوره کریسمس بسیار چشمگیر بوده است.

یک شرکت امنیتی اینترنتی اعلام کرده در ماه آگوست به صورت روزانه 200 میلیارد هرزنامه در سرتاسر جهان ارسال شده است اما این تعداد در ماه دسامبر به 50 میلیارد کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه هنوز برای این کاهش ناگهانی دلیلی قابل قبول مطرح نشده است، متخصصان امنیت اینترنتی هشدار داده اند این پدیده نمی تواند همیشگی باشد.

به گفته "پل وود" یکی از تحلیلگرهای ارشد شرکت امنیتی سایمنتک، در روزهای سال جدید میلادی سه مرکز بزرگ تولید کننده هرزنامه در جهان فعالیتهای خود را به شدت کاهش دادند اما هنوز دلیل کاهش فعالیتهای این شرکتها مشخص نشده است.

بیشترین هرزنامه هایی که در جهان توسط رایانه های آلوده به کاربران مختلف ارسال می شوند "باتنت" نام دارند. یکی از این باتنت ها که به "روستاک" شهرت دارد عامل اصلی 47 تا 48 درصد از کل هرزنامه هایی بوده که در جهان ارسال شده است. در حالی که این هرزنامه در ماه دسامبر تنها 0.5 درصد از کل هرزنامه های جهان را تشکیل داده است.

در همین دوره زمانی دو نسخه مشهور دیگر از فرستندگان هرزنامه ها فعالیت خود را متوقف کردند. به گفته وود پیش از این نیز در میزان ارسال هرزنامه ها چین کاهشی به وجود آمده بود اما دلیل این کاهشها به وجود آمدن اختلال در باتنتها بوده است، در حالی که به نظر می رسد باتنت روستاک کاملا بی عیب و سالم باشد و هرزنامه نویسان تنها به دلیلی ناشناخته تصمیم گرفته اند برای مدتی نامشخص فعالیت خود را کاهش دهند.

بر اساس گزارش بی بی سی، یکی از دلایل قابل قبول برای توضیح چنین پدیده ای این است که هرزنامه نویسان در حال شکل دادن به حرکتی جدید بری آغاز موجی جدید از حملات هرزنامه ای هستند.