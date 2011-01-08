ثبت توالی ژنتیکی جان کودکی را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان متدهای ژنتیکی پزشکی می گویند دسترسی به توالی ژنتیکی آینده علم پزشکی است و به زودی هر بیماری می تواند به توالی ژنوم خود دسترسی داشته باشد، از سویی دیگر، منتقدان این شیوه به زیر پا گذاشتن حریم خصوصی تاکید داشته و معتقدند تغییرات و تفاوتهای ژنتیکی لزوما منجر به موفقیتهای درمانی و پزشکی نخواهند شد.

با وجود دیدگاه های مختلفی که درباره این شیوه درمانی وجود دارد، نمی توان خوب بودن این خبر را انکار کرد: اولین انسان که به بیماری ناشناخته ای مبتلا بود، با کمک استفاده از توالی ژنتیکی اش از مرگ نجات یافت.

می توان گفت "نیکلاس ولکر" 6 ساله اولین انسان در جهان است که جانش به واسطه دسترسی به توالی ژنوم وی نجات پیدا کرد. این پسربچه از زمان خردسالی با بیماری که منجر به التهاب شدید روده او شده بود، دست و پنجه نرم می کرد، تا حدی که پزشکان به فکر برداشتن روده نیکلاس افتادند.

به دلیل اینکه پزشک نیکلاس در کالج پزشکی ویسکونزین نتوانست منشا بیماری او را تشخیص دهد، تصمیم گرفت طی اقدامی اثبات نشده، توالی ژنوم او را به دست آورد تا شاید در آن نشانه ای از جهش یا تغییر ژنتیکی که به چنین بیماری منجر شده، کشف شود و بر اساس آن درمانهای نیکولاس تغییر داده شود.

در پی آغاز این عمل، جهشی ژنتیکی کشف شد که هیچکس انتظار مشاهده آن را نداشت. این کشف منجر به عمل پیوند مغز استخوان از سلولهای بند ناف نیکولاس شد، جراحی موفقیت آمیزی که نیکولاس را از مرز مرگ به زندگی بازگرداند.

این موفقیت برای افرادی که در تلاشند این تکنیک پزشکی را توسعه دهند، بسیار امیدوار کننده خواهد بود. ترتیب نگاری DNA از گذشته به عنوان ابزاری تشخیصی و نه درمانی شناخته می شد اما اکنون اولین قدم بزرگ برای استفاده درمانی از این بخش از علم ژنتیک برداشته شده است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، با این همه هزینه های شیوه های رایج ترتیب نگاری DNA که تنها بر روی توالی ژنهایی که کد پروتئینها را در بر دارند، متمرکز هستند، از مشکلاتی است که می تواند مانع از فراگیر شدن این شیوه در درمانهای پزشکی شود. اما بسیاری امیدوارند پیشرفتهای فناوری در این زمینه بتواند هزینه چند ده هزار دلاری نوشتن توالی ژنوم انسان را به مرور کاهش داده و به این شکل داستانهایی مشابه داستان نیکولاس بیشتر از همیشه تکرار شوند.