به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، "آلن گریبن" پژوهشگر و کارشناس آثار مارک تواین در این باره گفت: استفاده از واژه "Nigger" (به معنی کاکا سیاه) در کتاب "ماجراهای هکلبری‌فین" مناسب نیست و توهینی است به سیاهپوستان.

وی افرود: چاپ این نسخه از کتاب تواین بسیاری از مدارس آمریکا را بر آن داشته که تدریس این اثر کلاسیک را متوقف کنند و حتی مسئولان بعضی از کتابخانه‌ها فقط به خاطر وجود کلمه مذکور در این کتاب تواین، قصد داشتند آن را از قفسه‌هایشان خارج کنند.

گریبن در ویراستی که از این رمان مارک تواین عرضه کرده، این کلمه (Nigger) را با "برده" و کلمه "injun" (واژه‌ای زننده برای سرخپوستان آمریکا) را با "Indian" (به معنی سرخپوست) جایگزین کرده است اما ناشری که مسئولیت چاپ این ویراست را بر عهده گرفته، اعلام کرده صدها نفر نارضایتی خود را نسبت به اعمال این تغییرات در کتاب مارک تواین و در واقع حذف یک کلمه توهین آمیز و نژادپرستانه اعلام کرده‌اند.

از کتاب "ماجراهای هکلبری‌فین" که نخستین بار در سال 1884 منتشر شد، به عنوان یکی از مشهورترین رمان‌های آمریکا یاد می‌شود. این رمان همزمان با روایت سفر پسری به همین نام "هکلبری‌فین" در طول رودخانه می‌سی‌سی‌پی در حوالی سال‌های 1835 تا 1845 رفتار و نگرش مردم جنوب آمریکا را نسبت به تبعیض نژادی و برده‌داری به زبان طنز بیان می‌کند.