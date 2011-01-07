10هزار میلیارد تومان در سفرهای رئیس جمهور به سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه سمنان با تقدیر از حضور با شکوه مردم استان در استقبال از رئیس جمهوری گفت: مصوبات زیادی در این سفر برای توسعه استان سمنان تصویب شده است.

به گفته وی، در هیچ دولتی تاکنون این میزان سرمایه گذاری در استان سمنان صورت نگرفته است.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به اینکه استقبال پرشور مردم از رئیس جمهوری نشانه قدر شناسی و فرهنگ بالای مردم است، گفت: مردم فرهنگ بالا و غنی خود را به جهانیان نمایش دادند.

شاهچراغی اضافه کرد: مردم استان با این استقبال از رئیس جمهور هم استانی خود نشان دادند که هم ولایتمدار هستند و هم دارای فرهنگ بسیار بالایی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان خاطرنشان کرد: استقبال از رئیس جمهور یاد آور استقبال فراوش نشدنی از رهبر فرزانه انقلاب در سمنان بود.

وی در بخش دیگری از خطبه های آیین وحدت بخش نمارجمعه سمنان با اشاره به قیام مردم ایران بر ضد کشف حجاب رضاخانی گفت: غربی ها می خواستند با کشف حجاب فساد و بی بندباری را ترویج کنند و در ایران رضاخان مامور اجرای کشف حجاب از زنان و دختران مسلمان شد.

آیت الله سید محمد شاهچراغی ادامه داد: رضا خان در صدد مقابله به اسلام و حذف مظاهر اسلامی بود و بدحجابی امروز در جامعه ناشی از دود آتشی است که توسط رضا خان برافروخته شد.

به گفته وی، امروز بی حجابی و بد حجابی ابزار دست دشمنان ماست و ما نباید بی تفاوت باشیم و باید با فرهنگ سازی و داشتن برنامه و کار تربیتی به مقابله با این حرکت دشمن بپردازیم.