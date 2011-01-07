به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد بازسازی 6 سکوی نفتی در دو مجتمع فرآیندی در بمبئی هند به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای تاسیسات دریایی و اسار هند واگذار شده که در شرایط فعلی پیشرفت اجرایی ان پروژه بین المللی به 82 درصد رسیده است.

پیش بینی می شود با اجرا و تکمیل این قرارداد 212 میلیون دلاری توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران میزان تولید نفت خام هند روزانه حدود 238 هزار بشکه افزایش یابد.

غلامرضا کیان پیشه درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه تعمیر و بازرسازی سکوهای دریایی نفت هند (NHRC) با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این پروژه از پیشرفتی 82 درصدی برخوردار است، گفت: فصل دوم کاری این پروژه با تجهیز 2 فروند شناور عملیاتی و استقرار 521 نفر بر روی این شناورها از اواسط مهر ماه سالجاری آغاز شده است.

مدیر پروژه NHRC هند در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه هم اکنون روند اجرای این پروژه فراساحلی در خارج از کشور از روند مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: فصل اول کاری این پروژه 212 میلیون دلاری با کسب رضایت مندی کامل کارفرما، رعایت تمامی نکات ایمنی و استانداردهای لازم بدون تأخیر و با موفقیت به پایان رسیده است.

وی با یادآوری اینکه قرارداد رسمی این پروژه فراساحل در هند فروردین ماه سال گذشته منعقد شده بود، اظهار داشت: فاز اول این پروژه تعمیرات چهار سکوی دریایی مجتمع فرآیندی Heera است.

این مقام مسئول افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده فاز دوم این پروژه دریایی از تعمیر 2 سکوی دریایی از مجتمع فرآیندی Neelam تشکیل شده که در شرایط قعلی مجموع پیشرفت این دو فاز حدود 82 درصد است.

کیان پیشه با اعلام اینکه هم اکنون پیشرفت بخشهای مختلف پروژه مطابق با برنامه زمان بندی جلو می رود، بیان کرد: پیش بینی می شود با تأیید اسناد ارسالی توسط انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران یک جایزه صادراتی به شرکت تاسیسات دریایی ایران تعلق بگیرد.

به گزارش مهر، ONGC هند کارفرمای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در این پروژه فراساحلی بوده که پیش بینی می شود با تکمیل این پروژه امکان تولید روزانه 110 هزار بشکه نفت خام، 270 هزار بشکه آب برای تزریق در چاه‌های موجود و برداشت 5.1 میلیون متر‌ مکعب گاز طبیعی فراهم شود.

بر اساس این توافق شرکتهای نفتی ایران و هند، هدف اصلی از اجرای این پروژه فراساحلی بازسازی و تعمیرات سکوها در مجتمع HEERA نفتی بوده است که با تکمیل ان امکان تولید روزانه 128 هزار بشکه نفت، 225 هزار بشکه آب برای تزریق و برداشت روزانه 2.56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مجتمع فرآیندی NEELAM فراهم شود.