  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

آیت الله طبرسی:

بصیرت رمز مقابله با دسیسه دشمنان است

بصیرت رمز مقابله با دسیسه دشمنان است

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه ساری گفت: داشتن بصیرت لازمه مقابله با دسایس سازمان یافته دشمنان علیه نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه  ساری افزود: مردم تاکنون با حفظ و افزایش بصیرت و حضور گسترده درعرصه های مختلف، تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کردند، از این پس نیز تمامی فتنه ها علیه نظام اسلامی را در نطفه خاموش خواهند کرد.

وی اظهارداشت: اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در راهپیمایی روز نهم دی ماه امسال تبعیت و اطاعت محض از ولی فقیه و پایبندی به ارزش های نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی بر لزوم جلوگیری از مظاهر بی حجابی در جامعه نظام اسلامی با انجام کارهای فرهنگی و اتخاذ راهکارهای درست و اصولی تاکید کرد.

خطیب جمعه ساری، افزود: دشمنان قصد دارند با ترویج مفاسد بی بندوباری، نظام اسلامی را به سمت تباهی سوق دهند و لازمه مقابله با این توطئه دشمنان، تقویت اعتقادات مذهبی در بین مردم و همچنین انجام کارهای فرهنگی است.

طبرسی یادآورشد: مردم در راهپیمایی نهم دی ماه امسال برای محکوم کردن فتنه گرانی که از رژیم طاغوت پیروی می کردند، کار بسیار عظیمی انجام دادند.

وی مقاومت، ایستادگی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را بی نظیر دانست.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: پس از فتنه سال 88، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های مختلف بر لزوم حفظ بصیرت از سوی اقشار مختلف مردم تاکید کردند. 

کد مطلب 1226708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها