بصیرت رمز مقابله با دسیسه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: مردم تاکنون با حفظ و افزایش بصیرت و حضور گسترده درعرصه های مختلف، تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کردند، از این پس نیز تمامی فتنه ها علیه نظام اسلامی را در نطفه خاموش خواهند کرد.

وی اظهارداشت: اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در راهپیمایی روز نهم دی ماه امسال تبعیت و اطاعت محض از ولی فقیه و پایبندی به ارزش های نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی بر لزوم جلوگیری از مظاهر بی حجابی در جامعه نظام اسلامی با انجام کارهای فرهنگی و اتخاذ راهکارهای درست و اصولی تاکید کرد.

خطیب جمعه ساری، افزود: دشمنان قصد دارند با ترویج مفاسد بی بندوباری، نظام اسلامی را به سمت تباهی سوق دهند و لازمه مقابله با این توطئه دشمنان، تقویت اعتقادات مذهبی در بین مردم و همچنین انجام کارهای فرهنگی است.

طبرسی یادآورشد: مردم در راهپیمایی نهم دی ماه امسال برای محکوم کردن فتنه گرانی که از رژیم طاغوت پیروی می کردند، کار بسیار عظیمی انجام دادند.

وی مقاومت، ایستادگی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را بی نظیر دانست.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: پس از فتنه سال 88، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های مختلف بر لزوم حفظ بصیرت از سوی اقشار مختلف مردم تاکید کردند.