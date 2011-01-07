به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث در حاشیه برگزاری این آزمون که صبح جمعه در اردوگاه فاطمهالزهرا(س) برپا شد در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال آینده تحصیلی سومین دوره تربیت مدرس حوزههای علمیه برگزار میشود، خاطرنشان ساخت: برای سال آینده دو رشته جدید شامل مطالعات اسلامی زنان و ادبیات عرب به رشتههای مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران افزوده شده است.
وی سایر رشتههایی که مدرسان حوزههای علمیه خواهران در آنها تربیت میشوند را شامل تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، فلسفه اسلامی و کلام اسلامی عنوان کرد و افزود: 320 نفر به منظور تحصیل در این رشتهها در آزمون ورودی مرکز تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران شرکت کردند که بیشترین متقاضیان مربوط به رشته مطالعات اسلامی زنان بودهاند.
مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران هدف از تشکیل دورههای تربیت مدرس را تکمیل کادر مدرسان مدارس علمیه خواهران در سطح کشور برشمرد و یادآور شد: به این منظور از فارغالتحصیلان ممتاز سطح دو (کارشناسی) حوزههای علمیه خواهران در نقاطی که با کمبود استاد مواجه هستیم به منظور گذراندن دوره تربیت مدرس فراخوان میکنیم و با برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه افرادی را به منظور شرکت در دوره تربیت مدرس برمیگزینیم.
وی با بیان اینکه شرکتکنندگان در آزمون دوره تربیت مدرس، در این دوره ضمن آشنایی با مهارتهای تدریس، سطح سه (کارشناسی ارشد) را فرامیگیرند، یادآور شد: این افراد پس از فارغالتحصیلی به صورت رسمی به عنوان استاد در حوزههای علمیه خواهران به کار گرفته میشوند.
حجتالاسلام محدث با اشاره به در نظر گرفتن برخی معافیتها از آزمون کتبی ویژه شرکتکنندگان در دوره تربیت مدرس اضافه کرد: یکی از این معافیتها دارا بودن معدل بالای 18 در دروس متمرکز سطح دو بود که به این واسطه 75 نفر از شرکت در آزمون کتبی معاف شدند.
وی زمان اعلام نتایج آزمون کتبی و معرفی برگزیدگان به مصاحبه را دوم بهمنماه سال جاری و زمان اعلام نتایج نهایی پذیرفتهشدگان را 17 بهمنماه ذکر کرد.
مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران مدت برگزاری این آزمون را دو ساعت عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: آزمون ورودی کتبی سومین دوره تربیت مدرس حوزههای علمیه خواهران در شهر قم برگزار شد.
