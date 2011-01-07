خاندان پهلوی به دنبال ضربه زدن به اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد در خطبههای نماز جمعه شهر اصفهان در جمع نمازگزاران به سالروز صدور فرمان کشف حجاب توسط رضاخان اشاره کرد و افزود: خاندان پهلوی هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند و بر همین اساس با صدور دستوراتی نظیر کشف حجاب به دنبال آن بودند که به اسلام ضربه بزنند و این دین مبین را در میان مردم کمرنگ کنند.
وی با تاکید بر اینکه خاندان پهلوی تلاشهای بسیاری به منظور حذف اسلام از جامعه ما انجام دادند، اظهار داشت: با وجود اینکه خاندان پهلوی با همکاری و همراهی دولتهای غربی و بیگانه تمامی تلاش خود را برای حذف اسلام از جامعه ما به کار گرفت اما خوشبختانه درایت مردم و علما باعث شد که از این نقشهها هیچ سودی عایدشان نشود و اسلام همچنان در جامعه ما پابرجا بماند.
خطیب جمعه اصفهان با اشاره به اینکه هفدهم دیماه سالروز صدور فرمان کشف حجاب توسط رضاخان است، تصریح کرد: دو سال پیش از صدور فرمان کشف حجاب توسط رضاخان، دشمن در صدد بود که با شیوههای مختلف با اسلام و رشد روز افزون آن در جامعه ما مبارزه کند و صدور فرمان کشف حجاب نیز دنباله همین شیوههای دشمنان محسوب میشد.
وی با تاکید بر اینکه پس از صدور فرمان کشف حجاب، مخالفتهای بسیاری از سوی مردم و علما صورت گرفت، اضافه کرد: پس از صدور این فرمان، مردم، علما و تمامی اقشار جامعه به مخالفت برخواستند اما متاسفانه رضاخان با قلدری مردم را سرکوب کرد اما با این وجود برخی از بانوان متدین ما تصمیم گرفتند تا زمان پابرجا بودن این فرمان، از خانههای خود خارج نشوند.
آیتالله طباطبایینژاد با تاکید بر اینکه خاندان پهلوی برای زدودن اسلام از ایران به هر راهکاری متوسل شدند، بیان داشت: محمدرضا پهلوی در یکی از سخنرانیهای خود عنوان کرد که خواهر و مادر من اولین افرادی هستند که کشف حجاب میکنند و بر همین اساس تمامی افراد جامعه باید در مقابل این قانون تمکین کنند البته محمدرضا از میزان تدین مردم ایران بیخبر بود.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای متخاصم و مستکبر به دنبال کاهش تاثیرگذاری دین مبین اسلام در کشور ما و دیگر کشورهای مسلمان هستند، ادامه داد: دشمنان سعی دارند با از بین بردن نمادها، سمبلها و مقدسات اسلامی، مقدمات تضعیف اسلام را فراهم آورند و ریشه دین را از بین ببرند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کشورهای مسلمان بدون پیروی از اسلام ضعیف میشوند، گفت: دشمن پی برده است که برای سلطه یافتن بر کشورهای مسلمان باید اعتقادات دینی مردم این کشورها را هدف بگیرد.
وی با تاکید بر تبلیغات صورت گرفته از سوی دشمنان و کشورهای غربی، افزود: دشمن به دنبال آن است که خواستهها، نیازها و مطالبات مردم کشورهای مسلمان را دنیوی کند و به این وسیله سیطره خود را در این کشورها افزایش دهد.
آیتالله طباطبایینژاد با تاکید بر اینکه بانوان نباید از سنت غلط رضاخان در بدحجابی پیروی کنند، اظهار داشت: بدحجاهای امروزی ادامه دهنده راه غلط و بدعتگونه رضاخان و خاندان پهلوی هستند و بر همین اساس باید بدانند که در آخرت نتیجه این بیحرمتی به اسلام را خواهند دید.
وی با تاکید بر اینکه خانوادهها صف اول مبارزه با بدحجابی هستند، تصریح کرد: خانوادهها با بدحجابی مبارزه کنند چراکه این بدحجابی ریشههای دین را هدف قرار داده و افراد بدحجاب نیز ناخواسته از خواستهها و مطالبات دشمنان پیروی میکنند.
خطیب جمعه اصفهان در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به قیام مردم شهر قم در یازدهم دیماه سال 56 اشاره کرد و ادامه داد: مردم قم در گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله مصطفی خمینی قیام کردند و همین امر باعث شد که جریان انقلاب جان دوبارهای بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه قیام مردم قم باعث شد تا جان دوبارهای در کالبد انقلاب دمیده شود، اضافه کرد: پس از این اقدام مردم قم، روحانیون و بازاریان نیز به عرصه انقلاب وارد شدند و همین موضوع سبب شد که جریان انقلاب جانی دوباره بگیرد.
