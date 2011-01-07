مهدی رضایی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " چه کسی از دیوانه ها نمی‌ترسد" اولین رمانی است که از من منتشر می‌شود. این کتاب به تازگی مجوز چاپ را از ارشاد اخذ کرده است و توسط نشر افکار منتشر خواهد شد.

وی درباره این رمان گفت:‌ این اثر وحدت موضوعی ندارد و چند موضوع در کنار یکدیگر در داستان آن با بصورت درام اجتماعی پیش می‌روند. فضای "چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد" شهری است و به نوعی متاثر از اتفاقاتی است که در ایران و جهان اتفاق افتاده و می‌افتد.

رضایی افزود: رویکرد این کتاب انتقادی و اعتراض گونه است. راوی نسبت به هر موردی از کوچک و جزئی تا بزرگ و مهم که در جامعه می‌بیند حساسیت نشان می‌دهد اما مردم نسبت به آن حقایق واکنشی ندارند. راوی یک معلم است که در موقعیتهای مختلفی چون خانه، مدرسه و نزد دوستش قرار می‌گیرد. دوست راوی از او مسن تر است که مجبور است به خاطر ناهنجاریها خود را از جامعه دور نگاه دارد.

این نویسنده گفت: من از 10 سال پیش رمان نویسی را آغاز کردم و طی این مدت 4 رمان نوشتم تا به جایگاه فعلی برسم و از نوشته ام احساس رضایت کنم. در واقع " چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟" تلفیقی از نوشته های پیشین من است. در این کتاب با مسائلی که مطرح کرده ام سعی کردم به مخاطب با این سوال که " تو می دانی، پس چرا کاری نمی کنی؟" هشدار بدهم.

رضایی گفت: امروز مسائلی که روزی ناهنجاری بودند در جامعه ما امری معمول تلقی می‌شوند. با علم به این موضوع، در این رمان وجدان مخاطب را تحت فشار قرار داده ام که مجبور به عکس العمل شود. در کل می‌توان مطالب کتاب را تلنگری به خواننده تلقی کرد.

وی گفت: حجم کتاب در ابتدا 135 صفحه اعلام شد که با اعمال ویرایش به حدود 130 صفحه رسید. کتاب مجوز انتشار را کسب کرده و احتمالا تا عید نوروز به بازار کتاب عرضه خواهد شد.