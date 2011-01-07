آموزش قرآن در دوره پیش دبستانی اجباری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به چارچوب راهنمای تفصیلی برنامه‌ درسی دوره پیش‌دبستانی، رویکرد برنامه قرآن در این دوره، انس کودک با قرآن کریم و علاقه به یادگیری آن است که نشات گرفته از مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و شکوفایی فطرت الهی انسان می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به این رویکرد هر نوع یاددهی و یادگیری در این زمینه براساس علاقه و پذیرش کودک بوده و از اجبار و تحمیل به دور می‌باشد.

براساس این گزارش، انجام فعالیت های قرآنی در این دوره به معنای نیل به حد خاصی از یادگیری نیست بلکه بسترسازی به منظور ایجاد علاقه در کودک برای یادگیری قرآن کریم است و بر این اساس هر فعالیتی که زمینه‌ آشنایی، علاقه و ارتباط کودک با این کتاب آسمانی را فراهم آورد، انس با قرآن در دوره‌ پیش‌دبستانی محسوب می شود.