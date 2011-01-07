  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

چشم‌آذر برای "مرگ سپید" موسیقی ساخت

چشم‌آذر برای "مرگ سپید" موسیقی ساخت

ناصر چشم‌آذر برای فیلم سینمایی "مرگ سپید" به کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم موسیقی متن ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آهنگساز سرشناس سینما و تلویزیون که تجربه آهنگسازی برای بیش از 60 فیلم سینمایی و آلبوم  "باران عشق" را در کارنامه خود دارد، به تازگی برای "مرگ سپید" موسیقی متن ساخته است.

شهرام قائدی، ذبیح افشار، مانا بهرامی، علی‌اکبر میاندار، مهدی باقربیگی و بازیگر خردسال کیانا شهنام‌نیا در "مرگ سپید" بازی کرده‌اند و مجدی مشموشی، بولین حداد و فواد حسن بازیگران غیر ایرانی آن هستند. تازه‌ترین تجربه سینمایی آتش‌زمزم داستانی پرحادثه دارد و درباره سرنوشت دو دوست و خانواده‌های آنها در پی ورود به یک ماجرای قاچاق مواد مخدر است.

 "مرگ سپید" این روزها آخرین مراحل فنی تولید را پشت سر می‌گذارد تا برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. عوامل تولید پروژه سینمایی "مرگ سپید" عبارتند از مجری طرح: محسن آتش‌زمزم، نویسندگان: مجید صدیقی و محمود اصلانی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مهرداد یزدانی، مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، صدابردار: مسعود اردلانی، طراح گریم: علی بهادری، طراح جلوه‌های ویژه و اکشن: حمید سلیمانی، طراح صحنه و لباس: هاشم شمس، دستیار دوم کارگردان: سعید منتظری، منشی صحنه: آوا جعفری، مدیر تدارکات: حمید حجابی‌زاده، عکاس: محمد وجدانی، مدیر تولید: مجتبی آتش‌زمزم.

کد مطلب 1226731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها