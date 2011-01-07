به گزارش خبرگزاری مهر، آهنگساز سرشناس سینما و تلویزیون که تجربه آهنگسازی برای بیش از 60 فیلم سینمایی و آلبوم "باران عشق" را در کارنامه خود دارد، به تازگی برای "مرگ سپید" موسیقی متن ساخته است.

شهرام قائدی، ذبیح افشار، مانا بهرامی، علی‌اکبر میاندار، مهدی باقربیگی و بازیگر خردسال کیانا شهنام‌نیا در "مرگ سپید" بازی کرده‌اند و مجدی مشموشی، بولین حداد و فواد حسن بازیگران غیر ایرانی آن هستند. تازه‌ترین تجربه سینمایی آتش‌زمزم داستانی پرحادثه دارد و درباره سرنوشت دو دوست و خانواده‌های آنها در پی ورود به یک ماجرای قاچاق مواد مخدر است.

"مرگ سپید" این روزها آخرین مراحل فنی تولید را پشت سر می‌گذارد تا برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. عوامل تولید پروژه سینمایی "مرگ سپید" عبارتند از مجری طرح: محسن آتش‌زمزم، نویسندگان: مجید صدیقی و محمود اصلانی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مهرداد یزدانی، مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، صدابردار: مسعود اردلانی، طراح گریم: علی بهادری، طراح جلوه‌های ویژه و اکشن: حمید سلیمانی، طراح صحنه و لباس: هاشم شمس، دستیار دوم کارگردان: سعید منتظری، منشی صحنه: آوا جعفری، مدیر تدارکات: حمید حجابی‌زاده، عکاس: محمد وجدانی، مدیر تولید: مجتبی آتش‌زمزم.