به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی 16 دی‌ماه در سالن "خلیج‌ فارس" فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. قرائت پیام ژاک روگ رئیس کمیته بین‌الملل المپیک آغازگر این مراسم بود. سپس محمدرضا ملامحمد دبیر نهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی گفت: آثاری که هر ساله به جشنواره ارسال شده نشان دهنده سطح آثار و استعدادهای برتری است که در کشور وجود دارد. می‌بایست هر سال توجه بیشتری به این استعدادهای ناب شود.

در ادامه حمید قاسمی رئیس جشنواره گفت: نقش هنر و رسانه در گسترش ورزش بسیار مهم است. باید بگویم این دوره پس از هشت سال برگزاری کاملتر و دقیق‌تر برگزار شده است. امروز ورزش درعرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم اثر گذاشته و هم اثر می‌پذیرد. از سال 1960 که پخش زنده سراسری در دنیا رایج شد ورزش جایگاه خود را بیش از پیش رشد داد. بسیاری معتقدند ورزش یک هنر است.



وی با اشاره به اضافه شدن بخش فیلم‌های کوتاه در جشنواره دهم فیلم‌های ورزشی افزود: در این راستا افراد می‌توانند با دوربین‌ها و تلفن‌های همراهشان نیز تصاویر ورزشی را ثبت و در بخش مستقلی شرکت کنند. همچنین در دوره بعد نقد و کارشناسی برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی در دبیرخانه جشنواره به صورت ماهانه توسط اساتید انجام خواهد شد تا بتوانیم برنامه‌هایمان را از پایان جشنواره تا ابتدای جشنواره دوره بعد حفظ کنیم.

در بخش برگزیدگان جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان 2009 که 13 آبان‌ماه سال گذشته در ایتالیا برگزار شد، در بخش "معرفی جشنواره‌ها" دیپلم افتخار و کاپ ویژه جشنواره به محمدرضا ملامحمد، در بخش "ورزش و جامعه" لوح یادبود و ربع سکه به فیلم "دریای آناپورنای" داود فروغی، در بخش "تبلیغات تلویزیونی" به تبلیغات ساخته شده از شبکه قطر و "آموزش دفاع شخصی" ساخته علی اکبری از افغانستان اهدا شد.

در بخش فیلمنامه انیمیشن دیپلم افتخار و نیم سکه بهار آزادی به "دشت گل سرخ" رحیم کریم‌زاده و تندیس جشنواره، لوح افتخار و دو سکه بهار آزادی به "خط‌های موازی" الهام معروفی رسید.



در بخش فیلمنامه داستانی دیپلم افتخار و نیم سکه بهار آزادی به فهیمه دل نواز برای "خواستن توانستن است" و تندیس جشنواره، لوح افتخار و سه سکه بهار آزادی به صورت مشترک به "مسابقه روز دوشنبه" محمد مقیم‌پور بیژنی و "روزهای خوش پهلوانی" روح ‌اله یارمحمدی اهدا شد.

در بخش فیلمنامه‌ سینمایی ورزشی دیپلم افتخار و دو سکه تمام بهار آزادی به "دختران مبارز" لیلا حبیبی رسید و "پهلوان" مجید فرازمند تندیس جشنواره، لوح افتخار و چهار سکه بهار آزادی را از آن خود کرد. در بخش ایده‌های ورزشی نیز از "پهلوانان کوچک" مهناز رکنی و ستاره شایان بهیار تقدیر شد.

در بخش تبلیغات ورزشی تندیس جشنواره، لوح افتخار و یک سکه بهار آزادی به "شطرنج" اگابریل فریها از قطر رسید. در بخش ورزش و جامعه دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به "غروب" شاداب احمدخان از قطر اهدا شد. فیلم "پهلوان" از تاجیکستان هم در این بخش تندیس برنز، دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی را از آن خود کرد.

در بخش مستند تندیس طلایی جشنواره، لوح افتخار و دو سکه بهار آزادی به شاداب احمدخان از قطر برای مستند "داستان تندیس"، تندیس برنز جشنواره، دیپلم افتخار و یک سکه بهار آزادی به جونید چوغتای از پاکستان برای مستند "پولو" از پاکستان و تندیس نقره جشنواره، دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به لئون سنییت از اوگاندا برای مستند "مبارزه در تاریکی" اهدا شد.

در بخش سینمایی فیلم‌های بین‌الملل ویلی باگنر از آلمان برای "اسکی تا خورشید" تندیس طلایی، لوح افتخار و چهار سکه بهار آزادی را دریافت کرد.

در بخش نگاه ویژه ورزش و جامعه دیپلم افتخار و نیم سکه بهار آزادی به "ورزش بانوان" زینب محموده رسید. همچنین فیلم "باز کوهستان با ترانه" علی قادری تندیس جشنواره، لوح افتخار و پنج سکه بهار آزادی را از آن خود کرد.

در بخش نگاه ویژه ورزش و آموزش "امداد در تاریکی" فرهنگ خاتمی تندیس جشنواره، لوح افتخار و پنج سکه بهار آزادی را دریافت کرد. در بخش نگاه ویژه ورزش و معنویت "خط شروع" اثر جمشید مجددی نیز تندیس جشنواره، لوح افتخار و پنج سکه بهار آزادی را از آن خود کرد.

در بخش پویانمایی "مشعل المپیک" شهرام حیدریان دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی و فیلم‌های "پهلوان و نردبان" امیرمحمد دهستانی و "جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی" امیر مهران تندیس جشنواره، لوح افتخار و چهار سکه بهار آزادی را دریافت کردند.

در بخش نماهنگ "مشعل‌دار" حامد حیدری ذاکر دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی و نماهنگ "تختی" سیدامیر ملک‌محمد تندیس جشنواره و لوح افتخار و سه سکه بهار آزادی را از آن خود کردند.

در بخش مستند تندیس جشنواره، لوح افتخار و هشت سکه بهار آزادی به "کلاه شیشه‌ای" محسن خان‌جهانی و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و چهار سکه بهار آزادی به "بامی از هیمالیا و بر بلندای موستاقاتا" حسین فرجی و "یک بار برای همیشه" محمدباقر وثوقی رسید. در این بخش بهترین کارگردان محسن خان‌جهانی و بهترین فیلم "یک بار برای همیشه" معرفی شدند.



در بخش برنامه‌های تلویزیونی "لیگ پنت‌بال" منوچهر مظفری دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی را دریافت کرد و در بخش داستانی "دکل" شمس‌الدین آروند لوح تقدیر و پنج سکه بهار آزادی را دریافت کرد.

در بخش سینمایی "افسانه 98" احسان عبدی‌پور به عنوان بهترین کارگردان، "داور قاطع است" به عنوان بهترین فیلم جشنواره و کیوان صباغ به عنوان بهترین بازیگر جشنواره نهم برای بازی در "داور قاطع است" معرفی شدند.



در این مراسم از داریوش ارجمند، امین حیایی و مهدی امینی‌خواه به خاطر نقش آفرینی در فیلم‌های ورزشی تقدیر شد.