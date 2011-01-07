دانشجویان برتر مسابقات قرآن دانشگاه بابل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهردر بابل، غلامرضا ضابط پورمعاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه نوشیروانی بابل ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این دوره از مسابقات که همزمان در دانشگاههای سراسرکشور به مدت سه روز برگزار شده بود، افزود: در رشته تلاوت تحقیق سجاد اکباتانی و مجید حسینی به ترتیب رتبه های اول و دوم را از آن خود کردند.

وی خاطر نشان کرد: در رشته تلاوت ترتیل، مصطفی پور اسدالله در جایگاه نخست و یاسر عرب خطیر در مرحله دوم جای گرفت.

ضابط پور تصریح کرد: عباس ربیعی در حفظ 10 جزء قرآن کریم مقام اول و مصطفی باباجانی و سید محمد حسینی دارابی در حفظ پنج جزء قرآن توانستند به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کنند.

وی گفت: در رشته تفسیرعباس ربیعی و محسن کجوری به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و در رشته ترجمه و مفردات میلاد حلاجی مقام اول و محمد صادق روانپاک ردیف دوم این دوره از مسابقات را که به صورت کتبی برگزار شده بود را از آن خود کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه نوشیروانی بابل تصریح کرد: در بخش خواهران دررشته تلاوت ترتیل سیده کوثر موسوی رتبه اول و مینا داداشی مقام دوم را بدست آورد و در قسمت حفظ پنج جزء وحیده سادات صادقی و مطهره سلیمانی امیری به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کردند.

