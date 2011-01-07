رعایت حجاب زمینه ساز کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: رعایت حجاب و عفاف به عنوان یکی از سفارشهای موکد دین مبین اسلام، یکی از عوامل اصلی در کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در میان خانوادهاست و باید نسبت به رعایت آن اهتمام جدی در جامعه وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بدحجابی به عنوان یک منکر در بخش های از استان کردستان و سایر نقاط کشور بروز پیدا کرده است که این وضعیت به هیچ عنوان برازنده نظام اسلامی نیست و باید با به کارگیری شیوه های مختلف با این پدیده مخرب نیز به نحو شایسته برخورد شود.

امام جمعه سنندج بیان داشت: ترویج بی حجابی و استفاده از مدهای غربی و غیراسلامی یکی از حربه های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی و خدشه بر ارزش های اسلامی و دینی است و علاوه بر اقدامات دستگاه ها و سازمان های دولتی مسئول، اقشار مختلف مردم به ویژه پدر و مادرها باید با نظارت بهتر رفتار و حرکات فرزندان خود را تحت نظر داشته باشند.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز سنندج افزود: در کنار پدیده بدحجابی بحث مبارزه با مواد مخدر و مقابله با پدیده خانمان سوز اعتیاد یکی دیگر از مهمترین مواردی است که باید بیش از گذشته به آن توجه صورت گیرد و نیروی انتظامی و سایر سازمان های مسئول در این بخش نیز با جدیت هر چه تمامتر ورود پیدا کرده و با افرادی که در این بخش فعالیت می کنند، برخورد شود.

وی خواستار مشارکت مردم در بخث مبارزه با مواد مخدر شد و گفت: دولت به تنهایی امکانات و توانایی برخورد با این پدیده را ندارد و باید مردم نیز به عنوان همکار در این حوزه نیروهای نظامی و انتظامی را برای ریشه کن کردن این لای خانمان سوز مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی شاهرودی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، از خدمات حجت الاسلام سید موسی موسوی طی سه دهه گذشته در این استان تقدیر و قدردانی کرد.