ادعای رئیس پیشین موساد درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "مئیر داگان" رئیس پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) مدعی شد ایران تا سال 2015 میلادی توان تولید بمب هسته ای ندارد.

ادعای واهی داگان با هدف تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات آتی ایران و 1+5 مطرح می شود و این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده در برنامه صلح آمیز هسته ای خود بدنبال مقاصد نظامی نیست. با این حال داگان با تکرار ادعاهای پیشین خود مدعی شده که فشارهای غرب به ایران موجب خواهد شد که دستیابی این کشور به سلاح هسته ای بیشتر به طول انجامد.

وی در گفتگو با اعضای یکی از کمیسیونهای پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) در مورد احتمال حمله نظامی به ایران نیز گفت: در حال حاضر این مسئله منتفی است. داگان با عقب نشینی از مواضع پیشین خود حمله به ایران را تنها در صورتی محتمل دانست که رژیم صهیونیستی مورد حمله این کشور قرار گیرد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی عامل اصلی ایجاد ایران هراسی در منطقه و جهان بوده و پیشتر نیز بارها دست به دروغ پراکنی علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران زده است. جالب اینجاست که موساد در سال 2003 نیز اعلام کرد ایران تا سال 2007 نخستین بمب هسته ای خود را می سازد اما گذشت سالها پرده از این دروغ بزرگ برداشت.