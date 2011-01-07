حاضر نیستم یک بار دیگر "عصر روز دهم" را بسازم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ نمایش و نقد فیلم "عصر روز دهم" به همت انجمن سینمای جوانان اصفهان، حوزه هنری اصفهان و دانشگاه سینمایی سپهر در تالار فرشچیان این شهر برگزار شد.

مجتبی راعی، کارگردان فیلم "عصر روز دهم" با بیان اینکه هدف اصلی‌اش نشان دادن و ایجاد نزدیکی و همدلی در ملت دو کشور بوده، خاطر نشان کرد: به خاطر حکومت عراق روزگاری دو ملت ایران و عراق در مقابل هم قرار گرفتند و به جنگ پرداختند اما در حال حاضر حکومت دیکتاتور عراق سقوط کرده و حکومت مردمی در این کشور برپا شد و به همین دلیل شرایط متفاوتی ایجاد شده و رابطه دو کشور نیز تغییر کرده است.

وی کارکردن در شرایط سخت و ناامن کشورعراق را برای عوامل فیلمساز بسیار مشکل دانست: در فیلم‌های آمریکایی، عراق واقعی دیده نمی‌شود. اگر قرار باشد یکبار دیگر این فیلم را با آن شرایط بسازم حاضر نیستم این کار را انجام دهم.

در ادامه‌ زاون قوکاسیان، منتقد سینما گفت: متاسفانه این اولین‌بار بود که این فیلم را می‌دیدم و چنین فیلمی به دلیل دارا بودن لایه‌های بسیار، نیاز به زمان زیادی برای بحث و گفت و گو دارد و در این زمان اندک به راحتی نمی‌توان در مورد آن به صحبت پرداخت.

وی با اشاره به فیلم‌های اخیر راعی مانند"سفر به هیدالو" و "عصر روز دهم" اظهار داشت: با دیدن این فیلم‌ها می‌توان به این نکته پی برد که بیان مسائل عرفانی برای این کارگردان ارزش زیادی دارد و توانسته است با تصاویر به بهترین نحو این مسائل را نشان دهد. در فیلم "عصرروز دهم" به خوبی به بیان رابطه ای که میان دو ملت ایران و عراق وجود داشت، پرداخته شده است.

راعی در پاسخ به یکی از حاضران در مورد جلوه‌های ویژه فیلم که آن را از نکات مثبت "عصر روز دهم" ذکر کرد، گفت: طبیعی بودن قسمت‌های فیلمبرداری در حرم حضرت علی (ع )که کاملا دکوپاژ شده بود، شاهدی براین مدعا است، به طوری که ما در حرم اجازه فیلمبرداری نداشتیم وهیچکس تاکنون به این موضوع پی نبرده که آدم­های آن­جا دیجیتالی هستند و می‌توان گفت این برای اولین بار است که از پرده آبی به این شکل در سینمای ایران استفاده می‌شود که این دکوپاژ دقیق و جلوه­های ویژه­ اصولی را مدیون زحمات جواد شریفی­راد مسول اصفهانی جلوه‌های ویژه فیلم است.