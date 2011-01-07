تغییر هندسه سواحل مازندران بر اثر پیشروی آب

سید علی اکبر طاهایی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه گردشگری فانوس دریا سی سنگان نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوعی که در سالهای اخیر در عرصه های ساحلی اتفاق افتاده ناشی از به هم خوردن هندسه سواحل مازندران بر اثر پیشروی آب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: برخی از این عرصه های سند دار که بر اثر پیشروی آب در داخل دریا مانده باید تعیین تکلیف شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از مناطق ساحلی استان عملا تا چند متر داخلی دریا سند دارد تصریح کرد: باید با انجام زیرساخت های گردشگری نسبت به تقویت راهکارهای این حوزه گام برداشت.

طاهایی با بیان اینکه پروژه بزرگراه دریایی شمال در دستور کار دولت قرار گرفته است یادآور شد: با ایجاد این پروژه در خطه مازندران، هندسه متغییر یافته سواحل مازندران، تصحیح می شود.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اینکه پروژه فوق توسط سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور طراحی شده است افزود: این پروژه از دوران مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران در دوره اصلاحات اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه طرح گردشگری فانوس دریا از طرحهای شاخص و اثرگذار گردشگری غرب مازندران است اظهار داشت: سرمایه گذار این پروژه قصد دارد بدون تغییر در اکوسیستم منطقه نسبت به ایجاد تاسیسات دریایی در وسط دریا اقدام کند.

طاهایی با اشاره به سازمان گردشگری و شرکت توسعه گردشگری مازندران مکلف به حمایت از این طرح گردشگری هستند افزود: ایجاد تاسیسات گردشگری در این منطقه با لحاظ هدایت تاسیسات ساحلی است.

وی تاکید کرد: استانداری مازندران تا جایی که چارچوب های قانونی اجازه دهد نسبت به حمایت از این سرمایه گذار اقدام خواهد کرد.