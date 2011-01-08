حکم اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار است از 14 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شود و این در حالی است که اعضای شورای سیاستگذاری این نمایشگاه هنوز معرفی نشده‌اند.

در سال‌های اخیر و به محض اتمام یک دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اعضای شورای سیاستگذاری دوره بعد توسط رئیس شورا (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) منصوب و احکامشان به آنها ابلاغ می‌شد و این در حالی است که اعضای شورای سیاستگذاری دوره بعد این نمایشگاه (بیست و چهارم) با گذشت 8 ماه از اتمام دوره قبلی (بیست و سوم) هنوز معرفی نشده‌اند و احکام آنها ابلاغ نشده است.

این در حالی است که اعضای شواری سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران موظف به حضور در جلسات این شورا برای دوره بیست و چهارم شده‌اند ولی با حکم "عضو شورای نمایشگاه بیست و سوم"!

در دوره‌های اخیر نمایشگاه علی اکبر اشعری، احسان‌الله حجتی، حمیدرضا قبادی، محمدعلی رمضانی فرانی، علی شجاعی صائین، جلال ذکایی، مصطفی امیدی، محمدرضا وصفی، محمود سالاری، میثم نیلی و محمد اللهیاری فومنی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و زیر نظر محسن پرویز (معاون سابق وزیر ارشاد) فعالیت کرده‌اند.

در سال‌های اخیر جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از خرداد تا شهریور به صورت ماهانه، از مهر تا اسفند به صورت دو هفته یکبار و از اسفند تا زمان آغاز این نمایشگاه به صورت هفتگی و با حضور تمامی اعضا برگزار می‌شده است و این در حالی است که جلسات دوره آتی نمایشگاه بر اساس این روال منظم زمانی پیش نمی‌رود و عموماً هر از چند گاه یکبار برگزار می‌شود.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، تاکنون مسئولان و مدیران کمیته‌های مختلف این نمایشگاه شامل قائم‌مقام نمایشگاه، معاون اجرایی، مدیر بخش بین‌الملل، مدیر کمیته ناشران داخلی، مدیر کمیته اجرایی، مدیر کمیته پشتیبانی، مدیر کمیته رفاهی، مدیر کمیته روابط عمومی، مدیر کمیته جنبی، مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی، مدیر کمیته تشریفات، مدیر کمیته مالی و مدیر کمیته پیگیری امور قراردادها معرفی نشده‌اند.